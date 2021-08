700 Motorräder habe eine Einwohnerin Leimens am vergangenen Sonntag zwischen 11 und 15.30 Uhr gezählt, hieß es bei der Gemeinderatssitzung am Montag. Die nutzte auch Einwohner Hans Reh, um sich über den Motorradlärm in Leimen zu beschweren.

Insbesondere an Sonn- und Feiertagen habe der Motorradlärm zugenommen, sagte Reh. Auch Bürgermeister Alexander Frey ist aufgefallen, dass am Sonntag viele Biker durch Leimen gefahren sind. „Ich dachte, ich bin auf dem Stachus in München“, so der Ortschef. Er machte jedoch deutlich, dass Leimen auf einer Umleitungsstrecke der gesperrten B48 liegt, daher besonders viele Motorradfahrer durch den Ort kommen. Wegen des Lärms und um die gefahrenen Geschwindigkeiten zu verringern, seien Ampeln an der Hauptstraße aufgestellt worden: von Merzalben kommend kurz vor dem Gasthaus Zum Stern, aus der Gegenrichtung in Höhe der Kreuzung Waldfischbacher Straße/Hauptstraße. Es sei ein Versuch, „das Ganze irgendwie im Zaum zu halten.“

Eine Geschwindigkeitsmesstafel aufzustellen, sei nur sinnvoll, wenn auch mit Radar kontrolliert werde, betonte Frey. „Jedes zweite Motorrad ist zu schnell, jedes dritte zu laut“, sagte der Bürgermeister. Das Aufstellen einer Tempomesstafel hatte Ratsmitglied Thomas Neuberger (FWG) angeregt. In Merzalben hatte das zunächst Erfolg gezeigt. Alexander Frey erinnerte an Diskussionen vor einigen Jahren, als es darum ging, die Höchstgeschwindigkeit im gesamten Dorf auf Tempo 30 zu begrenzen. Auch hier seien Kontrollen der Polizei unabdingbar, so Frey. In Gesprächen mit den zuständigen Behörden will sich der Bürgermeister über eine mögliche Lösung des drängenden Problems informieren. Die Ratsmitglieder sollen sich Gedanken darüber machen, ob man die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in allen Ortsstraßen auf Tempo 30 begrenzen möchte. Damit sei auch der CDU-Antrag, das Tempo in Ringelsberg-, Schiller- und Hermann-Löns-Straße auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren, berücksichtigt.