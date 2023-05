Wie wohnten die Menschen früher, welche Berufe übten sie aus und welche Werkzeuge nutzten sie? Das „Haus der Dorfgeschichte“ in Donsieders liefert Einblicke, wie sich das Leben im Ort im Lauf der Jahre geändert hat.

Am Pfingstwochenende ist das „Haus der Dorfgeschichte“ in Donsieders geöffnet. Ergänzt werden die Exponate dann um eine Bilderausstellung, die die 700-Jahrfeier im Jahr 1995 noch einmal in Erinnerung ruft. Ansgar Lickteig hat enorm viele historische Bilder und Dokumente in seinem Fundus. Zur 725-Jahrfeier im Jahr 2020 hatte er bereits einen Rückblick auf das Leben und die Geschichte des Dorfes geplant. Zu seinem großen Bedauern fielen mögliche Feierlichkeiten der Pandemie zum Opfer und wurden nie nachgeholt. Obwohl er die Hoffnung darauf noch nicht aufgegeben hat, geht er nun mit seinen Mitstreitern der Aktivgruppe „Donsieders, wie gewachsen“ daran, die Erinnerung an die besondere Atmosphäre, den Umzug und das große Fest anlässlich des 700-jährigen Dorfjubiläums aufrecht zu erhalten.

Dafür hat er Bildtafeln erstellt, die er am Wochenende zur Schau stellen wird. „Wir haben eigens die Beleuchtung in der Scheune angepasst, so dass die Tafeln gut zu lesen sind und die Betrachter keine Schatten werfen“, erzählt Bernd Schönthaler. Er und seine Frau Anneli sind die Nachbarn von Lickteig, in der Scheune ihres Hauses sind die historischen Schätze der Aktivgruppe ausgestellt. Historische Werkzeuge und landwirtschaftliches Gerät, geordnet nach Verwendungszweck oder den unterschiedlichen Berufen, geben einen guten Einblick in das frühere Leben in Donsieders.

Erinnerungen wach halten

Möbel zeigen, wie die Menschen in den einfachen Bauernhäusern wohnten. Alles ist von Lickteig genau beschriftet und mit Erläuterungen versehen. Die Erinnerung wach zu halten macht Lickteig und den Schönthalers sichtlich Freude. Sie können viel erzählen über die unterschiedlichen Exponate und deren Herkunft. Gesammelt haben die Mitglieder der Aktivgruppe die Ausstellungsstücke über viele Jahre hinweg. Alles stammt aus Haushalten des Ortes. „Da hat sich einiges angesammelt, wofür wir einfach keinen Platz mehr haben“, erzählt Schönthaler. Deshalb haben sie sich entschlossen, am Montag einen Flohmarkt zu veranstalten. „Dort sind einige Schätze zu finden“, meint er.

Im Garten der Schönthalers gibt es zudem noch das Bienenhaus von Annelis Vater und Großvater zu bestaunen, das die Ausstellung seit kurzem erweitert. Hierfür hat das Ehepaar sowohl die alten Bienenstöcke als auch die benötigten Werkzeuge und die Honigschleuder hergerichtet und alle Exponate beschriftet und erläutert.

Info

Das „Haus der Dorfgeschichte“ in der Hauptstraße 9 in Donsieders ist am Pfingstsonntag und -montag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am Pfingstmontag findet zusätzlich der Hof-Flohmarkt statt.