Die Entscheidung über die Bewerbung für ein neues Städtebauförderungsprogramm hat der Stadtrat am Montag vertagt. Erst müssen noch alte Modernisierungsmaßnahmen abgerechnet werden. Nicht nur darüber wurde an diesem Abend diskutiert.

Es war ein langer Abend für die Dahner Stadtratsmitglieder. Um 22.40 Uhr endete am Montag der öffentliche Teil der Sitzung. Erstmals seit Beginn der Legislaturperiode 2019 war Stadtbürgermeister Holger Zwick urlaubsbedingt nicht anwesend. Daher leitete der erste Stadtbeigeordnete, Jens Kissel (SPD) die Sitzung.

Als schwierig erwies sich das Thema Schöffenwahlen. Kommunen sind aufgefordert, zur Schöffenwahl 2024 eine Vorschlagsliste vorzulegen. Nach einer öffentlichen Ausschreibung bewarben sich darum fünf Personen. Zunächst kritisierte Harald Jacubeit (WG Für Dahn) dass die Frist dazu schon abgelaufen sei und man darüber nicht mehr beschließen könne. Dem widersprach der Schriftführer, Daniel Burkhard von der Verbandsgemeindeverwaltung . Als nächstes kritisierte die CDU-Fraktion, dass man weitere Informationen zu den Personen benötige.

Zwei Kandidaten bestimmt

Daniel Burkhard erläuterte anschließend, dass Informationen vorliegen, er jedoch keine weiteren Daten öffentlich nennen dürfte. Daher beantragte Georg Amberger (CDU) die nicht-öffentliche Beratung. Diesen Antrag beschloss der Rat auch mehrheitlich. Die Abstimmung über die Kandidaten erfolgte dann wieder öffentlich. Nur Carmen Krettek und Winfried Burkhart erhielten die erforderlichen Mehrheiten. Die Entscheidung wird nun öffentlich ausgelegt und anschließend an das zuständige Gericht zur Prüfung und zum Auswahlverfahren übermittelt.

Die Stadt Dahn beabsichtigt, sich in diesem Jahr für das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren - Aktive Stadt“ des Landes Rheinland-Pfalz zu bewerben. Dies war bereits im Jahr 2014 vorgesehen. Damals hatte das Planungsbüro BBP (Bachtler, Böhme und Partner) aus Kaiserslautern in Zusammenarbeit mit dem Beratungsbüro Map Consult aus Worms eine Bewerbung entworfen. Letztendlich dienten diese Unterlagen jedoch nicht zu einer Bewerbung. Die jetzige Bewerbung soll nun auf Grundlage der Unterlagen aus dem Jahr 2014 erstellt werden.

Abrechnungen müssen noch erledigt werden

Bevor jedoch eine Aufnahme in das neue Städtebauförderungsprogramm möglich ist, muss die Maßnahme von 1993 abgerechnet werden. Hierzu muss ein Sanierungsberater unter anderem noch einige Abschlussberichte für private Modernisierungen erstellen. Das mit der noch abzuschließenden Sanierungsmaßnahme beauftragte Beratungsbüro MAP Consult aus Oppenheim steht für die Abrechnung aber nicht mehr zur Verfügung. Deshalb wurde das Beratungsbüro 3B Plan aus Eisenberg angefragt. Das Beratungsbüro hat bereits ein Angebot in Höhe von 12.000 Euro vorgelegt.

Neues Angebot vom alten Planungsbüro

Harald Jacubeit (WG Für Dahn) stellte den Antrag, die Entscheidung zum Abschluss des alten Förderprogrammes zu vertagen, so dass die Verwaltung Unterlagen zu den noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen erstellen kann. Dies lehnte der Rat jedoch mehrheitlich ab. Anschließend vergab der Rat den Auftrag, die Maßnahme von 1993 abzurechnen; dies wurde mehrheitlich beschlossen. Den Start des neuen Förderprogramms vertagte der Rat auf Antrag der CDU-Fraktion. Die Fraktion zeigte sich nicht damit einverstanden, dass für die Bewerbung des Programmes nur ein Angebot vorlag und dieses vom gleichen Büro ist, dem damals keine erfolgreiche Bewerbung gelang.

Das Planungsbüro BBP (Bachtler, Böhme und Partner) legte nun folgendes Angebot vor: Erstellen der Bewerbungsunterlagen (6500 Euro netto); Vorbereitung, Organisation und Durchführung einer Stadtkonferenz mit offener Teilnehmerzahl zur Information und Beteiligung der Dahner Bürger (2700 Euro netto). Obwohl sich Jens Kissel in Vertretung des Stadtbürgermeisters für das neue Förderprogramm stark machte, im Sinne von Entwicklungsmöglichkeiten von Dahn, verlief die Entscheidung zur Vertagung deutlich: Elf Ratsmitglieder stimmten dafür, zwei dagegen und ein Mitglied enthielt sich bei der Abstimmung.

Auch Entscheidung über Nardiniweg vertagt

Auch die Entscheidung über die Instandsetzung des Nardiniweges wurde am Montagabend vertagt. Hier muss geklärt werden, ob die Maßnahme aus Mitteln des allgemeinen Straßenunterhaltes zulässig ist. Ein Großteil des Nardiniwegs stellt ein Feldweg parallel zur Straße „Im Gerstel“ dar. Eine in der Nähe arbeitende Firma hätte die Maßnahme mithilfe von Restmaterialien günstig durchführen können. Bei der Auftragsvergabe zum Abriss der städtischen Anwesen Talstraße 6 und 8 war man sich einig. Hier wurde der Abriss im Wert von 74.000 Euro an den günstigsten Anbieter vergeben.