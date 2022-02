Corona betrifft auch den Kindergarten in Rieschweiler-Mühlbach. Es gab mehrere positive Fälle bei Kindern, auch einen per PCR-Test bestätigten Fall. Auch Personal ist inzwischen betroffen.

Über die Lage im Kindergarten informierte Ortsbürgermeister Peter Roschy am Montag in der Ratssitzung. Die Ortsgemeinde als Träger des Kindergartens ist in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Kreisjugendamt. Es gibt eine Quarantäne, die bis zum 6. Februar gilt. Allerdings dürfen Kinder, die einen bestätigten negativen Test mitbringen, die Einrichtung weiter besuchen. Am Montag, so Roschy, hätten etwa 30 Kinder entsprechende Tests vorgelegt. Die Eltern seien im Vorfeld entsprechend informiert worden.

Mittlerweile gebe es weitere Fälle, auch Personal sei betroffen. Da bleibe abzuwarten, wie es weitergeht. Mit Einschränkungen der Betreuungszeiten sei zum Beispiel zu rechnen.