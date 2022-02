Seitdem die Anzahl der Neuinfektionen auch in der Südwestpfalz in die Höhe geschnellt ist, werden die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes immer mehr beansprucht. Deswegen unterstützen dort nun Ehrenamtliche vom Technischen Hilfswerk (THW) aus dem Kreis und den Städten das Gesundheitsamt.

„Mit der Zahl steigender Fälle wächst auch die Anzahl der Anrufe, die im Gesundheitsamt getätigt werden müssen, um die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu koordinieren und zumindest die Betroffenen in Einrichtungen zu kontaktieren“, skizziert Landrätin Susanne Ganster die sich schnell ausdehnenden Aufgaben. „Seit Januar haben wir dafür vom THW Unterstützung für das Gesundheitsamt angefordert und sind sehr dankbar dafür, wie schnell die Kräfte eingreifen konnten und welche Hilfe sie leisten.“

Neun ehrenamtliche THW-Kräfte aus Pirmasens und Kaiserslautern haben seit dem 5. Januar mit der aktuellen Corona-Welle die Hilfeleistung für das Gesundheitsamt Südwestpfalz aufgenommen. Ab Freitag werden weitere fünf ehrenamtliche THW-Kräfte aus Hauenstein und Zweibrücken die Hilfeleistung für das Gesundheitsamt erweitern, erläutert Sven Böling, Ortsbeauftragter des THW für Pirmasens. Der Amtshilfeeinsatz sei bis Ende März geplant worden.

Verzögerungen bei Erfassung möglich

Aber auch mit dieser Unterstützung kann es im Scheitelpunkt dieser Welle, die Omikron erwarten lässt, im Gesundheitsamt dazu kommen, dass an manchen Tagen gar nicht alle Fälle erfasst werden können. Das Gesundheitsamt wird in einer solchen Situation nicht alle neu gemeldeten Fälle tagesaktuell in das System eingeben können. Damit wäre auch die Aufschlüsselung der vorliegenden Zahlen auf Orte und Kommunen in der Regel nur mit einer zeitlichen Verzögerung möglich. Erst nach dem Abebben der Welle würde das Gesundheitsamt dann wieder täglich die vollständigen Daten aller Fälle erfassen können.

Angesichts stark steigender Infektionszahlen wächst auch das Einsatzaufkommen für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks. Als technisch-logistische Einsatzorganisation spiele die Bundesanstalt eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Virus, stellt Sven Böling fest. „Bundesweit stellen THW-Einsatzkräfte Transportkapazitäten, um Hygiene- und Schutzausstattung an die richtige Stelle zu verbringen, bauen Test- oder Impfzentren wie in Pirmasens sowie Behelfskrankenhäuser auf.“ Außerdem beraten THW-Fachleute Krisenstäbe von Bund, Land oder Kreisen bei technischen wie logistischen Herausforderungen und leisten Führungsunterstützung.

Knapp 80.000 Freiwillige bundesweit

Das THW ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit knapp 80.000 Freiwilligen, davon die Hälfte Einsatzkräfte, ist Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. In der Südwestpfalz gibt es Ortsgruppen in Hauenstein, Pirmasens und Zweibrücken. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen Erfahrungen unterstützt das THW auch Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen und wird im Auftrag der Bundesregierung weltweit eingesetzt.