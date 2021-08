Die kleine Gemeinde Mayschoß dürfte vor allem bei Weinkennern bekannt sein, denn das knapp 1000 Einwohner zählende Dorf im Landkreis Altenahr ist eine Weinbaugemeinde. Die Flutkatastrophe vom 14. Juli hat auch diesen Ort schlimm getroffen. Wie schlimm, davon kann der Vinninger Felix Kupper berichten.

Viele Häuser in Mayschoß sind unbewohnbar, Brücken existieren nicht mehr, Straßen sind weggebrochen. Menschen ist unfassbares Leid widerfahren. Tagelang waren die Einwohner nach der Flut von der Außenwelt abgeschnitten. Es wird aber angepackt. Einer, der eine Woche lang mitgeholfen hat, ist Felix Kupper. Um seine Person solle es nicht gehen, betont er, einzig um die Lage vor Ort. Dabei war sein Einsatz so gar nicht geplant gewesen.

Es beginnt mit einer Sachspendenaktion, die vom 19. bis 25. Juli läuft. Der Vinninger Ortsbürgermeister Felix Kupper, im Hauptberuf Bauunternehmer und privat ein Weinkenner, entschließt sich, Stromaggregate, Schmutzwasserpumpen und Schaufeln in Trulben abzugeben für den Einsatz im Hochwassergebiet bei Bad-Neuenahr/Ahrweiler. Über das Hilfsportal „fluthilfe-rlp.de“ bietet er einen Hublader, Stahlsprießen und eine Motorpumpe an. Es dauert nicht lange, bis ihn ein Anruf ereilt, dass vor allem der Hublader dringend gebraucht wird. Kupper entschließt sich am Montag, 26. Juli, sämtliches Gerät ins Ahrtal zu fahren. Der Ort des Einsatzes sollte das kleine Weindorf Mayschoß sein.

Einfach heimfahren geht nicht

Am Montag fährt Kupper die Arbeitsgeräte an einen vereinbarten Treffpunkt. Es gibt keine intakte Straße, die nach Mayschoß führt. „Aufgrund der regen Selbsthilfe der Mayschoßer konnte ich über eine sehr steile, aber tipp-topp hergestellte Asphaltstraße von Kalenborn ins Tal fahren und musste nicht den bisherigen sechs Kilometer langen Weg über Ramersbach nehmen“, erzählt Kupper von seiner Anreise. „Mit Worten nicht zu beschreiben, was ich sehen musste“, blickt er zurück. Eine treffende Beschreibung für das Elend fehlt. Ihm ist schnell klar, dass er das Arbeitsmaterial nicht nur abstellen und wieder heimfahren kann. Er bleibt vor Ort und macht sich nützlich.

„Du wirst schnell fündig, wenn Du Arbeit suchst“, stellt er fest. Mit dem Hublader hilft er, die Lagerhalle der Winzergenossenschaft von Morast, Schlamm und Schutt zu befreien. „Du denkst, es wird und wird nicht weniger“, beschreibt er die Situation. Gemeinsam mit vielen anderen Helfern wird schier Unmögliches möglich gemacht. Und es muss improvisiert werden. Drei von vier Reifen des Hubladers sind platt gefahren und das schon am ersten Tag. Was nun? „Es muss schnell gehen, wir können doch nicht tagelang warten“, überlegt Kupper, wie schnell Abhilfe geschaffen werden kann. Doch auch für dieses Problem findet sich eine Lösung: Ein mobiler Reifenwagen eines ansässigen Reifenhändlers steht zur Verfügung.

Viele packen einfach mit an

Kupper kommt ins Gespräch mit dem ersten Beigeordneten der Gemeinde, den er nur als Hartwig kennenlernt. Zunamen sind angesichts der Situation Schall und Rauch. Es handelt sich um Hartwig Baltes, der – und das ringt Kupper höchste Anerkennung ab – , innerhalb kürzester Zeit eine neue Straße hat bauen lassen, um die dringend notwendige Infrastruktur aufbauen zu können. „Der Mann hat mir imponiert, wie viele andere auch, die uneigennützig und ohne sich medienwirksam darstellen zu wollen, mitanpacken“, sagt Kupper. Die letzten Schlammreste befördern die Helfer mit Schaufel und Schubkarren aus der Winzergenossenschaft. Kupper betätigt sich als Verkehrsposten, Hausmeister, Sperrmüllsammler und als Einweiser zum Trennen der verschiedenen Müllsorten wie Bauschutt, Schlamm und Sperrmüll. „Ich hab’ einfach mal ’ne Einbahnstraße eingerichtet, weil es ansonsten ständig zu Staus beim Abladen und dem Rücktransport von Fahrzeugen gekommen wäre“, sagt er. Jede Idee ist willkommen.

Ein Markt im Kirchenschiff

Koordiniert wird die Hilfe von einem täglich tagenden Krisenstab in der Kita. In der Sakristei der Dorfkirche ist eine notdürftige Apotheke eingerichtet, im Kirchenschiff wird ein Supermarkt betrieben, und es gibt Wechselkleidung, Gummistiefel und abends auch ein Bier „oder zwei“, merkt Kupper an.

Die Kirche ist immer gut gefüllt. Die Helfer verpflegen sich dort, Duschmöglichkeiten bestehen in einem separaten Zelt. Strom gibt es aber zu dieser Zeit noch nicht. „Wir haben geschafft, bis wir nichts mehr gesehen haben“, beschreibt Kupper die abendlichen Szenarien. Einen angebotenen Schlafplatz im Bahnhofsgebäude in einem komfortablen Zimmer lehnt der Vinninger ab. Stattdessen ruht er sich im Zeltdach seines Pick-ups aus bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. Beim Mittagessen merkt Kupper schnell, dass ein ortsansässiger Koch das Cateringessen toll verfeinert. „Wenn Du früh essen gegangen bist, schmeckt der Reis nach Wasser, wenn der Koch den Kochlöffel schwingt, hat der Reis nach Reis geschmeckt, deshalb bin ich gern spät essen gegangen“, erzählt er.

Gerade noch aus dem Keller gerettet

Gespräche mit Einheimischen hallen nach. Der 70-jährige Herbert erzählt vom Mittag des 14. Juli. „Wenn mir da einer gesagt hätte, dass abends mein Haus bis zum Erdgeschoss unter Wasser steht, ich hätte ihn für verrückt erklärt“, sagt er. Nachdem in den Abendstunden der Wasserpegel des etwas erhöht stehenden Einfamilienhauses bedrohlich steigt, geht Herbert in den Keller, um dort wichtige Utensilien vor dem Wasser in Sicherheit zu bringen. Es misslingt. Herbert erreicht den Kellerraum, als es kracht und die Wassermassen die Kellertür regelrecht sprengen. Die Familie im Erdgeschoss betet, sie wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, ob Herbert es schafft, die rettende Treppe ins Erdgeschoss zu erreichen. Doch er schafft es. Innerhalb von Minuten stiegt der Wasserpegel bis auf Tischhöhe im Erdgeschoss. Eine Gebäudeversicherung hat er nicht abgeschlossen. Immenser Sachschaden, aber glücklicherweise ist kein Familienmitglied zu Schaden gekommen. Eindrücke, die bleiben.

Flutwein wird in Vinningen verkauft

Nach sechs Tagen tritt Kupper die Heimreise an, das Arbeitsgerät lässt er im Mayschoß zurück. Seinen Kofferraum belädt er mit 1100 Flaschen „Flutwein“ vom schlimmsten Jahrgang, gerettet aus der Winzergenossenschaft Mayschoß und jede Flasche grob gereinigt vom Schlamm. Am Samstagvormittag hat Felix Kupper den besonderen Wein des Jahrganges 2021 vor der Felsalbhalle verkauft.

Die Resonanz ist überwältigend. 904 Flaschen wechseln den Besitzer: 6761 Euro Verkaufserlös gehen an die Winzergenossenschaft Mayschoß und weitere 2579 Euro an die „Nothilfe Maßschoß“.