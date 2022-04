Unser Dorf soll sauberer werden, könnte das Motto für den Aktionstag am Samstag, 23. April lauten, an dem die Ortsgemeinde Nünschweiler ihre Bürger bittet, für die Gemeinde aktiv zu werden und beim Müllsammeln zu helfen.

Ab 9 Uhr „laden wir zum Aktionstag saubere Umwelt ein“, sagt Ortsbürgermeister Jürgen Beil. Der Anlass zu dieser Einladung ist nicht ganz so erfreulich. Auch in und rund um Nünschweiler wurde an zahlreichen Stellen Müll entsorgt, wurde die Natur als Müllhalde missbraucht. Um der Natur zu helfen, mögliche Gefahren abzuwenden, die von den wilden Müllablagerungen ausgehen könnten, bittet die Gemeinde nun die Bürger mitzuhelfen, um Nünschweiler wieder ein bisschen sauberer zu machen.

Treffpunkt für alle, die mit Freude und dem Willen etwas für die Natur zu tun und anpacken wollen, ist um 9 Uhr am Rudolf-Klahn-Platz. Die Gemeinde bittet alle Helfer Handschuhe mitzubringen, Müllsäcke werden gestellt. Mitmachen darf und soll jeder, jeden Alters. Bei Kindern, die sich beteiligen, ist aber wichtig, dass aus Sicherheitsgründen ein Elternteil mit dabei ist.

Sollten Bürger ein Fahrzeug mit Hänger bereitstellen können, um den Müll wegzubringen, bittet Jürgen Beil die Betreffenden sich im Vorfeld bei ihm telefonisch zu melden unter 06334/5508.