Leere statt Leben: Während bei anderen Aktionen des Werbekreises die Besucher nach Dahn strömen, blieb am Freitagabend die Innenstadt leer. Die Halloween-Einkaufsnacht, zur Unterstützung des lokalen Handels gedacht, zog kurz vor dem zweiten Lockdown kaum Menschen an. Frust herrscht vor allem in der Gastronomie.

Dutzendweise leuchtende Kürbisgesichter und Kerzen auf den Gehsteigen. Schaurig schöne Musik klingt aus den Lautsprechern. Es ist „Halloween-Shopping“ in der Innenstadt, die Geschäfte öffnen bis 22 Uhr. Beim Anblick der wenigen Besucher, die an diesem Abend auf den Straßen unterwegs sind, konnte es einen allerdings auch leicht gruseln. Denn wenn die Dahner Einzelhändler zur Einkaufsnacht einladen, strömen in normalen Zeiten die Besucher aus nah und fern. Normalerweise wird die Durchgangsstraße bei diesen Gelegenheiten zur Fußgängerzone, das ist an diesem Abend nicht nötig. Die wenigen Leute, die unterwegs sind, kommen problemlos auch mit Abstand auf dem Bürgersteig aneinander vorbei. Parkplätze findet man auch. In Coronazeiten ist eben alles anders. Aus liebgewonnenen Treffen, mit Essen, Getränken, offenen Feuerstellen, Livemusik und Menschenmengen auf den Straßen wird eine einfache verlängerte Öffnungszeit. Und trotz vieler Rabattangebote bleibt die Besucherfrequenz sehr bescheiden.

Stammkunden halten die Treue

Bei Diana Buchmann (db Mode) wurde die Anzahl der zulässigen Besucher mit roten Wäscheklammern kontrolliert, es war aber zu keinem Zeitpunkt voll. „Ich denke, die Leute sind einfach vorsichtig und kommen nicht, weil sie fürchten, es gibt Gedränge“, sagt die Inhaberin, „aber es sind eigentlich nie mehr als vier bis sechs Leute gleichzeitig im Laden gewesen“. Sie ist froh, dass der erneute Lockdown bisher die Einzelhändler verschont – „wir sind jetzt grade an einem Punkt, wo wir den Schaden vom Frühjahr halbwegs verkraftet haben; ich hab’ eigentlich keine Lust, auf das Weihnachtsgeschäft zu verzichten“, sagt sie mit Blick auf die kommenden Wochen. Zu viert sind sie an diesem Abend im Laden, eine Angestellte macht im Hintergrund Büroarbeit.

„Ich habe ehrlich gesagt auch nicht allzu viel erwartet, aber wir sind auf jeden Fall mit dabei, wenn etwas angeboten wird“, stellt die Geschäftsfrau fest. Es seien zum größten Teil Stammkunden, die den Abend zum Einkauf nutzen, die auf die sie sich sonst übers Jahr auch verlassen könne.

Nicht alle Geschäfte machen dieses Mal mit

Rabatte und Prozente gibt es in allen Läden, doch überall sieht es ähnlich aus. Der Erlebnischarakter fehlt in diesen Zeiten, und das merkt man deutlich an der Besucherzahl. Das ist andererseits aber auch so gewünscht, denn man will ja derzeit auf Menschenansammlungen verzichten. Nun fiel der länger geplante Abend ausgerechnet kurz vor den erneuten Teil-Lockdown, was bei der Planung noch niemand ahnen konnte. Man sei sich im Werbekreis sehr wohl bewusst gewesen, dass es anders sein würde als bisher gewohnt, sagt Birgit Ziegler, Inhaberin der Firma Geiger Druck. „Aber es ist in diesen Zeiten nötiger denn je, dass man die lokalen Geschäfte unterstützt, und deshalb wollten wir es einfach trotzdem machen.“ Doch nicht alle Einzelhändler scheinen von der Aktion überzeugt gewesen zu sein, denn viele Geschäfte waren trotz verlängerter Öffnungszeit geschlossen.

Frust bei Gastronomen

Vor der „Pälzer Schdubb“ stehen einige Besucher zum Rauchen. Auf die Frage, was er vom Lockdown für die Gastronomie hält, findet Dieter Radtke vom Lokal klare Worte: „Mir fällt da nur das Wort ein, das mit ,Sch’ beginnt“, meint er. Er habe Verständnis, wenn er die Bilder aus den Großstädten sehe, „aber bei uns hier auf dem Land ist die Gastronomie kein Problem. Wir haben regelmäßig Kontrollen vom Gesundheitsamt, und es wurde noch nichts beanstandet“, sagt er. Auch viele Gäste seien traurig. „Einige haben schon für nächste Woche reserviert, nun müssen sie am Sonntagabend nach Hause fahren“, sagt Radtke.

Fassungslos ist Katrin Zürn aus, Geschäftsführerin des gleichnamigen Cafés, das erst Anfang 2020 eröffnet hatte. „Mir war klar, dass es weitere Beschränkungen geben wird, aber dass ein Lockdown für die Gastronomie kommt, damit hab ich absolut nicht gerechnet“, sagt sie traurig. „Unsere vier Vollzeitkräfte waren am Mittwochabend alle hier in Tränen aufgelöst“, erzählt sie. „Wir können natürlich weiterhin Brot und Kuchen nach draußen verkaufen, und wir werden auch ein Frühstück zum Mitnehmen anbieten.“ Sie wolle sich nicht unterkriegen lassen, aber manchmal gebe es schon Momente, in denen sie sich frage, wie das in Zukunft alles werden soll. „Ich glaube nicht, dass wir hier drin in diesem Jahr noch mal jemanden bewirten, denn am 1. Dezember ist das alles ja nicht vorbei“, blickt sie mit düsteren Vorahnungen in die Zukunft.

Verlässliche Konzepte gefordert

Von der Politik ist sie enttäuscht. „Wie soll das denn gehen, wir können doch nicht jedes halbe Jahr für ein paar Wochen zumachen. Wir brauchen hier verlässliche Konzepte“, sagt sie. „Es geht auch um die ganzen Zulieferer, die jetzt in der Luft hängen, ganz davon abgesehen, dass unser Kühlhaus gut gefüllt ist mit Sachen, die wir nun nicht mehr verkaufen können.“ Das sei im Frühjahr ja schon einmal passiert.