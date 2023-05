Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum 1. Januar hat das Beerdigungsinstitut Backé aus Pirmasens Bestattungen Flory in Dahn übernommen. Inhaberin Sandra Kircher bietet dort individuelle Bestattungsarten an, die sie kreativ umsetzen möchte, wie sie der RHEINPFALZ berichtet. Die bisherigen Inhaberinnen des Dahner Bestattungsinstituts, Rita Flory-Backé und Renate Wadle, werden das Team um die neue Inhaberin weiterhin verstärken.

Unter dem gewohnten Namen Bestattungen Flory bleibt das Traditionsunternehmen in der Schäfergasse 8 in Dahn bestehen, lediglich in der Chefetage hat es mit Sandra Kircher als neuer Inhaberin