Mit neuem Namen wird am Montag die bisherige Kleiderstube im alten Bibliothekssaal des Pfarrhauses wiedereröffnet. Die soziale Einrichtung, die organisatorisch unter dem Dach der Caritas zuhause ist, firmiert nach der Corona-Pause unter dem Namen „Kleidsam & noch mehr“.

Nachdem am 16. November vergangenen Jahres geschlossen werden musste, steht das ehrenamtliche Team mit Maria Bock, Viola Braun-Reichstätter, Petra Haag, Olivia Keller, Edith Kurz, Ulrike Ruppert, Birgit Seibel, Nada Steiniger, Susanne Tausendfreund-Pohl und Eva Welsch ab sofort wieder montags zwischen 14.30 und 17 Uhr bereit. Das besondere „Kaufhaus“ hält wie gewohnt ein breites Sortiment vor: Es beginnt bei Kleidung und reicht über Haushaltswaren, Küchenbedarf und Elektroartikel bis hin zu Spielen und Spielwaren für Kinder, Dekoartikeln und Devotionalien. Immer wieder finden sich in den Regalen auch recht hochwertige Artikel.

Nicht nur für Bedürftige

Das Team, das sich 2020 verjüngt und neu aufgestellt hat, will ein Stück weit wegkommen von dem Image, dass hier nur Bedürftige bedient werden, stellen die Ehrenamtlichen fest. Es gehe durchaus auch darum, einen Akzent der Nachhaltigkeit zu setzen. Und so wolle man auch Kunden gewinnen, die Wert auf bewussten Umgang mit Ressourcen legen und weg von der Wegwerfmentalität kommen wollen: „Was dem einen zu klein oder zu groß ist, passt einem anderen. Wofür der eine oder andere keine Verwendung mehr hat, das kann anderen noch lange gute Dienste leisten“, ist sich das Team sicher.

„Geöffnet ist vorerst nur montags, die bislang übliche Annahme von Kleider- und sonstigen Spenden an Samstagen wird noch nicht wieder aufgenommen“, teilte Viola Braun-Reichstätter für das Team mit. Bei gutem Wetter plane man auch wieder einen Verkauf im Freien, will dort eventuell kurz vor dem Fest Osterartikel anbieten. Alle Artikel werden künftig gegen eine Spende abgegeben. Auf die Festsetzung von Preisen will man aus steuerlichen Gründen verzichten.

Erlös wird gespendet

Was in die Kasse kommt, wird wieder gespendet. Der Erlös geht an Bedürftige aus dem Ort oder aus der näheren Umgebung oder an unterstützungswürdige Projekte in der Region oder in der Dritten Welt. So flossen Spenden zuletzt an die Ukraine- und Afghanistan-Hilfe. Unterstützt wurden ferner unter anderem auch der KJG-Ferienspass, die Frauenhäuser und Kindergärten, das SOS Kinderdorf Silz, der Pirmasenser Klosterhof und Projekte in der Dritten Welt: So konnten sich die Mitarbeiter Father Allams in Indien, die Aktion Afrika und der Freundeskreis der chilenischen Kinderheimstiftung über Gaben von „Kleidsam & noch mehr“ freuen.

Die Kleiderstube gibt es seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Sie wurde zunächst als Arbeitsgemeinschaft des Pfarrgemeinderats gegründet. Die Kunden kommen aus der näheren Region, aber auch aus einem Umkreis von rund 30 Kilometern um die Wasgaugemeinde.