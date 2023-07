Nach den Sommerferien nimmt die Zentrale Vergabestelle der vier Verbandsgemeinden Annweiler, Edenkoben, Hauenstein und Maikammer ihre Arbeit auf. Sie soll bis zu 100 Vergabeverfahren pro Jahr betreuen.

Hauensteins Bürgermeister Patrick Weißler sprach am Dienstagabend von einem „Meilenstein“, als der Verbandsgemeinderat dem Konzept zugestimmt und den Bürgermeister beauftragt hatte, die Kooperationsvereinbarung abzuschließen. Die Vergabestelle sitzt künftig in Annweiler und soll am 1. September ihren Betrieb aufnehmen. Drei Vollzeitkräfte sollen rund 100 Vergabeverfahren pro Jahr abwickeln. Die Kosten werden geteilt – neben den Personalkosten sind das die Büromiete, die Büroausstattung und die laufenden Kosten sowie Fortbildungen und Dienstreisen –, die Höhe des Anteils orientiert sich in diesem Jahr an der Einwohnerzahl. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei rund 250.000 Euro, auf Hauenstein entfallen 48.000 Euro.

Die Zentrale Vergabestelle unterstützt die Verwaltungen bei der Beschaffung von Bauleistungen und Liefer- sowie Dienstleistungsaufträgen. Sie stellt dabei die Einhaltung der Vorschriften sicher.