Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Endlich Ferien. Lehrer und Schüler atmen durch. Auch Oksana Kamysheva fährt einige Tage weg. Doch nicht an einen Strand, sondern dem Krieg entgegen. In der Ukraine will sie Mann und Sohn besuchen. Für den Rest der Ferien wird sie dann in Dahn weiter unterrichten: Kinder, die nach den Ferien nicht einfach an ihre Schule zurückkehren können.

Wenn ihre Lehrerin spricht, sind die Blicke der Kinder konzentriert auf den Bildschirm gerichtet. Drei sind es an diesem Vormittag, online zugeschaltet aus Polen, der Slowakei, der Ukraine.