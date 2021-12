Wer einen kranken Tiger hat, kann nicht einfach mit ihm zum Tierarzt fahren. Da kommt der Tierarzt zum Tiger. So wie am Donnerstag in Maßweiler. Es waren kleinere Leiden, aber ungefährlich war es nicht. Ein Leiden ist von alleine verschwunden.

Am Donnerstag wurden die beiden Tigerinnen Jill und Varvara, die auf der Tierauffangstation Tierart bei Maßweiler leben, tierärztlich untersucht und behandelt. Beide Großkatzen hatten Probleme mit den Pfoten, beiden Tieren konnte aber geholfen werden.

Bei Tigerdame Varvara musste eine Kralle behandelt werden. Diese sei etwas deformiert, nutze sich daher nicht ab, sondern wachse in die Haut ein, berichtet die stellvertretende Betriebsleiterin Eva Lindenschmidt nach dem Tierarztbesuch. „Dies führt zu erheblichen Schmerzen und Entzündungen, wenn die Kralle nicht gekürzt wird.“ Bei einem Tiger geht so etwas allerdings nur in Vollnarkose – was bei der fast 19 Jahre alten Varvara nicht ohne Risiko ist. Die Kralle wurde gekürzt, der Tigerdame geht es laut Lindenschmidt nun auch wieder besser.

Jill war ein Dressurtiger in Privatbesitz

Ebenfalls Probleme mit einer Pfote, der rechten Vorderpfote, hat Tigerdame Jill, die seit knapp anderthalb Jahren in der von dem Verein Tierart und der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ betriebenen Tierauffangstation lebt. Sie trat zuvor, gemeinsam mit ihrem Bruder Sahib, bei Tigerdressurnummern auf und war in Privatbesitz. Die Untersuchung ergab, dass Jill an einem alten Bruch unter Arthrose leidet. „Das ist aber mit entzündungshemmenden Medikamenten gut behandelbar“, so Lindenschmidt. Sehr gut entwickelt hat sich eine Schleimbeutelentzündung am Ellenbogen des Tigers, die beim Einzug im Sommer 2020 aufgefallen war. Diese rührt, so Lindenschmidt, vermutlich vom langen Liegen auf hartem Untergrund her. Die damals fest gestellte Flüssigkeitsansammlung, etwa in der Größe einer Grapefruit, ist weitgehend zurückgegangen. „Dieses Mal war kaum noch Flüssigkeit im Ultraschall nachzuweisen“, berichtet Lindenschmidt. Der weichere Untergrund im Gehege von Tierart habe sich offenbar positiv auf das Gelenk der Tigerdame ausgewirkt.

Die Eingriffe nahm die Tierärztin Julia Bohner vor. Sie arbeitet ansonsten im Serengetipark Hodenhagen.