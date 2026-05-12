Eine Schuhschachtel voller Erinnerungsstücke an die Ferien in der Naturerlebnis Urlaubsregion verpackt die Tourist-Info Hauenstein ab sofort für die Gäste.

Mit einer Schuhschachtel, deren Inhalt individuell zusammenstellbar ist, können sich Gäste der Naturerlebnis Urlaubsregion Hauenstein Erinnerungsstücke an ihren Urlaub mit nach Hause nehmen. Sonja Spieß, Leiterin der Tourist-Info, stellte jetzt die Schuhschachtel vor, die es in einer Variante für Frauen und für Männer gibt. Allen gemein ist die Verpackung: ein typischer Schuhkarton, für Männer in schlichtem Weiß, für Frauen im Fliederton gehalten. An allen Schachteln steckt ein Schuhpin. Während es bei den Herren ein Wanderschuh ist, steckt im Frauen-Karton ein Pumps. Der Inhalt der Schuhschachteln ist frei wählbar.

„Wir verwenden dazu Produkte aus der Region“, sagt Spieß. Dazu gehören etwa bunte Nudeln in Pumps-Form von Pfalznudel in Großfischlingen, Deckel und Untersetzer für das Hauensteiner Dubbeglas von einer südpfälzischen Holzkünstlerin, Kaffeetassen mit Hauensteiner Motiv, Perlenarmbänder in unterschiedlichen Farben mit Pumps-Anhänger, Bartseife, Kaffeebohnen aus der Rösterei der Heinrich-Kimmle-Stiftung, Liköre je nach Saison und vieles mehr. „Wir lassen uns da noch einiges Überraschendes einfallen“, verspricht Spieß. Die Herren-Schuhschachtel ist ab 25 Euro erhältlich, die Frauen-Schuhschachtel ab 28 Euro. Erhältlich sind beide in der Tourist-Info am Eingang zur Schuhmeile.

Die Schuhschachtel aus der Naturerlebnis Urlaubsregion Hauenstein erscheint rechtzeitig vor dem Schuhmachermarkt. Die legendäre Veranstaltung kehrt anlässlich des 140. Jubiläums der Schuhindustrie in Hauenstein zurück. Vom 29. bis 31. Mai feiert Hauenstein mit Live-Musik auf drei Bühnen, einer langen Nacht des Museums, einer rollenden Schuhfabrik, Foto- und Kunstausstellungen und einem umfassenden Unterhaltungsprogramm das Jubiläum.

Internet

schuhmachermarkt.de

urlaubsregion-hauenstein.de