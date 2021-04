Seit Gründonnerstag sind die Pflasterarbeiten in der Pfarr- und der Schulstraße in Leimen in vollem Gang. Bis Ende April sollen die Straßen wieder befahrbar sein.

Der derzeit laufende Ausbau der Pfarr- und Schulstraße stellt sich für den Polier Klaus Heinz von der ausführenden Firma Ömer Halici GmbH aus Kirchheimbolanden als „relativ problemlose Baustelle“ dar. Es ist ein Projekt der Ortsgemeinde mit einem Kostenumfang von insgesamt 369.000 Euro. So fallen für die Arbeiten auf einer Fläche von 1100 Quadratmetern in der Pfarrstraße 241.000 Euro an, für die in der Schulstraße (620 Quadratmetern) 128.000 Euro. Die Kosten für das Gesamtprojekt, zu dem auch noch die Erneuerung der Kanal- und Wasserleitung sowie die Entsorgung des Altmaterials kommen, liegen bei 480.000 Euro.

Mit der Rinnenpflasterung und dem Straßenausbau wurde an Gründonnerstag begonnen. Danach folgten die Pflasterarbeiten des Bürgersteiges. Nach Schätzung des Poliers, erden die Einbauarbeiten wahrscheinlich Ende nächster Woche fertig sein. Danach folgt die Asphaltierung. Voraussichtlich werde man in zwei Wochen, also um den 8. Mai herum, die Baustelle abschließen, so Heinz.

Das im Dezember in Angriff genommene Teilstück der Schulstraße, ist in die Gesamtmaßnahme einbezogen. Eigentlich geht es um die Pfarrstraße, die südlich auf die Hauptstraße stößt und im Norden an die Waldfischbacher Straße angrenzt. Die Pfarrstraße führt dann in ihrer Mitte in die Schulstraße, die wiederum in einer Kehre nach Süden ebenfalls auf die Hauptstraße stößt.

Zurückblickend gibt sich der Polier der Firma Ömer Halici zufrieden. Trotz des schlechten Wetters sei der Arbeitsablauf sehr zügig vorangegangen. Bei den Kanalhausanschlüssen habe die größte Tiefe bei 2,40 Metern gelegen. Es folgten die neuen Trinkwasserleitung mit Anbindung an die Waldfischbacher- und die Hauptstraße. Hier seien noch diverse Nebenarbeiten bei den Hausanschlüssen vorzunehmen gewesen.

Das Bauende sei auf Ende Mai geschätzt worden; voraussichtlich sei man aber bis Ende April schon soweit fertig, dass die Straße wieder befahrbar sei. Für Nebenarbeiten rechnet Klaus Heinz nochmals eine Woche hinzu. Insgesamt bescheinigte der Polier eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Diler aus Dahn, den Verbandsgemeindewerken und auch der Ortsgemeinde. Ebenso seien die Anwohner bisher sehr verständnisvoll gewesen in der Zeit, dankte Heinz.