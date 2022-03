Die Friedhofshalle der Gemeinde soll saniert werden. Das Gräberfeld wird um eine neue Friedwiese ergänzt. Dafür müssen allerdings die Gebühren erhöht werden.

Zur Sanierung der Friedhofshalle wurden bereits die Arbeiten zum Austausch der defekten Holzfenster gegen neue Kunststofffenster vergeben. Weil das Hallendach undicht ist, wurde eine Dachdeckerei mit der Reparatur beauftragt. Ebenfalls erneuert werden muss die defekte Einfriedung mit dem Holztor auf der Rückseite. Bei einem Arbeitseinsatz soll beides in Eigenleistung abgebaut werden, informierte Ortschef Thomas Pietsch in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Ersetzt wird das Tor durch einen Stabgitterzaun, die Arbeiten sind vergeben. Wenn alles montiert ist, wird die Gemeinde, ebenfalls in Eigenleistung, die Friedhofshalle innen und außen neu streichen.

Nur eine Steinplatte markiert das Grab

Schon länger war sich der Rat darüber einig, neue Beerdigungsmöglichkeiten zu schaffen. Nach mehreren Gesprächen wurde jetzt festgelegt, im nordwestlichen Quadrat des Friedhofes eine Friedwiese für Urnengräber anzulegen, welche an die vorhandenen Urnengräber anschließt. Die Urnengräber auf der neuen Friedwiese sollen 80 mal 80 Zentimeter groß sein und wahlweise für ein bis vier Urnen Platz bieten. Lediglich eine Steinplatte, 40 auf 40 Zentimeter groß und ebenerdig eingebaut, soll die Grabstätte markieren, Blumenschmuck soll vier Wochen nach der Beerdigung entfernt werden.

Die Ruhezeit für alle Urnengräber wird auf 20 Jahre beschränkt, sieht die neue Friedhofssatzung vor. Noch in diesem Jahr soll die neue Friedwiese durch einen Pflasterweg, welcher ebenfalls in Eigenleistung geschaffen wird, vom übrigen Bereich abgegrenzt werden.

Friedhofsgebühren steigen

„In Anbetracht dessen, dass wir in Neugestaltung und Renovierung einiges investieren, bitte ich um Verständnis dafür, dass wir die Friedhofsgebühren leicht anheben müssen“, sagte Pietsch. Zudem liege die Gemeinde im Friedhofswesen ständig im Minus. 2016 seien die Gebühren letztmals erhöht worden. Die neue Gebührensatzung sieht eine Erhöhung um durchschnittlich zehn Prozent vor und tritt am 1. April in Kraft. Ein Reihengrab kostet künftig 300 Euro (bisher 270 Euro), ein Wahlgrab 720 Euro (bisher 648), ein Urnengrab 270 Euro (240) und ein Rasenurnengrab 400 Euro.