Eine Vielzahl unterschiedlicher Straftaten legt die Staatsanwaltschaft einem Paar – er 32, sie 31 Jahre alt – zur Last, das sich derzeit vor dem Pirmasenser Schöffengericht verantworten muss. Die Anklage reicht von Betrug über Ladendiebstahl bis zu Missbrauch von Notrufen, Beleidigung und übler Nachrede.

Laut Anklage soll das inzwischen getrennte Paar – sie steht unter gesetzlicher Betreuung und kommt aus dem Dahner Felsenland, er aus dem Karlsruher Raum – am 29. Juli 2021 bei zwei Bestellungen vier E-Scooter im Gesamtwert von über 4000 Euro auf den Namen der Mutter des 32-Jährigen bestellt haben. Die Mutter will die Bestellungen storniert haben. Es war aber auch die Rede davon, dass sie die Ware nicht angenommen hätte, weil sie nichts wusste. Andererseits hieß es, ein Scooter sei verkauft worden.

Der 32-Jährige gab zunächst an, er sei zu der Bestellung vom Bruder der Mitangeklagten gezwungen worden. „Wir wischen deiner Mutter eins aus“, habe der geäußert. Später habe er eine Nachricht über die Bestellung aufs Handy bekommen. Der Bruder habe hinter seinem Rücken bestellt – wie andere Sachen auch. Er habe deshalb Streit mit seiner Mutter bekommen, sagte der Angeklagte. Später behauptete er, der genannte Bruder habe die Klicks ausgeführt, er sei dabei gewesen, die Mitangeklagte nicht.

Auf fremde Namen bestellt

Außerdem ist das Duo angeklagt, zwischen Oktober und Dezember 2021 27-mal bei verschiedenen Versandfirmen Kleidung, Schuhe und andere Waren auf fremde Namen bestellt zu haben. Die Pakete hätten sie mit fingierten Vollmachten abfangen wollen. In 22 Fällen wurde die Ware nicht ausgeliefert. Es soll ein Schaden von 2345 Euro entstanden sein.

Auch diesbezüglich behauptete der 32-Jährige, dass der Bruder seiner damaligen Freundin hinter seinem Rücken auf seinem Laptop die Waren bestellt hätte. Aber Richter und Staatsanwalt hielten dem Mann vor, dass er sich bei der Polizei selbst wegen Warenbetrugs angezeigt hatte. Dabei habe er angegeben, er habe die Sachen weiterverkauft, um an Geld zu kommen, um seine Schulden abzuzahlen. Der Richter belehrte ihn: „Es steht viel auf dem Spiel für sie“, für eine Bewährung sehe es schlecht aus. Nun räumte der Angeklagte ein, dass er einen Teil der Bestellungen getätigt habe, den größere Teil aber jener Bruder. Ein paar Sachen habe auch die Frau bekommen. Schließlich behauptete er, jener Bruder habe die Klicks gemacht, er habe die Daten angegeben. Die 31-Jährige habe „nichts gemacht“.

Zigarettenautomat ausgegraben

Der 32-Jährige ist außerdem angeklagt, am 28. August 2021 in Dahn das Fundament eines Zigarettenautomaten mit Hammer und Stemmeisen freigelegt zu haben, um ihn auszugraben, im Wald zu verstecken und dort aufzubrechen. Dabei soll er Pfefferspray dabeigehabt haben. Polizeibeamte verhinderten die weitere Tatausführung.

Der Angeklagte behauptete, der erwähnte Bruder habe ihn dazu gezwungen. Er, der Bruder, „habe schon so viel auf dem Kerbholz“, habe der als Grund genannt. „Wenn ich es nicht mache, setzt er mir eine Einheit“, habe der ihm gedroht. Er habe „nicht gewusst, wie der tickt, wenn er was genommen hat“. Der habe ihm mal „eine Spritze mit blauer Flüssigkeit“ gezeigt, sagte der 32-Jährige. Das Pfefferspray habe er noch von Waldspaziergängen dabeigehabt.

Vom Bruder unter Druck gesetzt

Am 30. August 2021 soll der 32-Jährige über den Polizei-Notruf behauptet haben, er sei unter einem gestohlenen Zigarettenautomaten eingeklemmt. Am Folgetag soll er unter fremdem Namen erneut den Polizei-Notruf betätigt haben. Es mache sich eine Person an einem Zigarettenautomaten in Dahn zu schaffen, soll er behauptet haben. Am 2. Oktober 2021 soll er per Notruf der Rettungsleitstelle in Landau den angeblichen Brand eines Wohnhauses in Dahn gemeldet haben. In allen Fällen konnte die Polizei nichts finden. Aber sie will die Stimme des Angeklagten bei den Notrufen erkannt haben, da er zuvor auf der Dienststelle war. Der Angeklagte will auch in diesen Fällen durch den Bruder unter Druck gesetzt worden sein.

Im Nachgang soll der Angeklagte ein Schreiben an die Polizei übersandt haben mit dem Hinweis auf dem Umschlag: „An die Dreckige Stinkige Beamte bitte bei lesen Hinsitzen sonst verletzt ihr euch beim Hinfallen LG.“ In dem Schreiben soll er Unwahrheiten über eine Polizistin behauptet und sie beleidigt haben.

Gutachter sieht Charakterauffälligkeiten

Der 32-Jährige gab dazu an, die beiden Geschwister hätten ihn dazu unter Druck gesetzt. Die Mitangeklagte habe ihm den Text diktiert, weil die einen Hass auf die Beamtin gehabt habe. Vor Gericht entschuldigte er sich bei ihr.

Zwischen Oktober und Dezember 2021 soll der 32-Jährige viermal in Einkaufsmärkten in Dahn und Pirmasens Waren in seinen Rucksack gepackt haben, ohne sie zu bezahlen. Einmal soll er sich von einer Pizzeria Essen und Getränke über 48 Euro liefern gelassen haben, ohne zu bezahlen. Die Mitangeklagte habe ihn unter Druck gesetzt, behauptete der 32-Jährige auch hier. Sie habe gedroht, ihn sonst aus der Wohnung zu werfen. Die 61 Kosmetikartikel aus einem Markt in Pirmasens hingegen habe er weiterverkaufen wollen, sagte er.

Ein Gutachter hielt den 32-Jährigen für voll schuldfähig. Er sah „keine übermäßig starke Beeinflussung“ des Mannes. Es handle sich vielmehr um „charakterliche Auffälligkeiten, wie sie jeder Mensch hat“.

Die 31-Jährige war außerdem angeklagt, am 4. Oktober 2022 in Landau Auto gefahren zu sein, ohne einen Führerschein zu besitzen. Das räumte die Frau ein. Zu den übrigen Vorwürfen schwieg sie. Die Verhandlung wird am Donnerstag fortgesetzt.