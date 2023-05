Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In gerade mal 40 Minuten waren in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates Hauenstein am Montagabend die zum Teil kniffligen Beschlüsse vom Tisch. Dass das so flott ging, lag freilich daran, dass der Rat zuvor über 100 Minuten ohne Öffentlichkeit debattierte und sich auf einen Aufschub einigte. Was trieb den Rat um?

Kernpunkt der Debatte ohne Publikum war die Auftragsvergabe für die Lüftungsarbeiten in der gerade entstehenden Kita. Darüber hatte bereits der Hauptausschuss befunden, sich aber offenbar