Der Gerstelpark soll saniert werden. Bevor dies so weit ist, will sich Stadtbürgermeister Holger Zwick mit Nutzern und Anwohnern über die Gestaltungsmöglichkeiten austauschen. Erst danach soll ein Planer hinzugezogen werden.

Den Grundsatzbeschluss zur Sanierung hat der Stadtrat vorige Woche gefasst. Außerdem hat der Hägar-Club Schindhard beantragt, im Gerstelpark ein öffentliches „Kubb-Spielfeld“ errichten zu dürfen. Hierfür wäre eine Fläche von rund 400 Quadratmetern erforderlich. Der Verein, der sich auf ein Mannschaftsspiel mit großen Holzklötzen und Wurfhölzern spezialisiert hat, ist bereit, die Herstellungskosten des Feldes zu übernehmen. Außer den Kosten für Mäharbeiten würden der Stadt keine finanziellen Belastungen dadurch entstehen.

Wege und Pflanzen brauchen Erneuerung

Der Gerstelpark ist in die Jahre gekommen, auch wenn die Wassertretanlage erst kürzlich erneuert wurde. Viele Wege sind in einem schlechten Zustand. Die Pflanzen, die Pergola sowie der kleine See sind ebenfalls nicht mehr im besten Zustand. Während der Park damals als Erholungsort angelegt wurde, dient er heute eher als Kinderspielplatz, inklusive eines Fußballfeldes mit Toren.

Anwohner sollen mitreden

Dem Stadtbürgermeister will die Bürger, die rund um den Park wohnen und diesen nutzen, bei den anstehenden Planungen integrieren. Mehrere haben auch schon signalisiert, tatkräftig bei den Arbeiten mitzuhelfen. Mit dieser Maßnahme löst der Stadtbürgermeister außerdem gleich mehrere Wahlversprechen ein.

Das Kubb-Spiel

Das Wurfspiel, das auch Wikinger-Schach genannt wird, ist ein Geschicklichkeitsspiel für zwei bis zwölf Spieler in zwei Mannschaften. Kubb ist ein traditionelles Spiel, das seit Anfang der 90er Jahre vor allem in Schweden und Norwegen wieder sehr populär geworden ist. Es hat sich in den vergangenen Jahren auch in Europa und den USA ausgebreitet. In Schweden soll das Spiel aber bereits von den Wikingern gespielt worden sein. Auf der Insel Gotland spielte man zur damaligen Zeit mit „Vedkubbar“ (schwedisch für Holzklötze), woraus sich der heutige Name herleitet. Das Spielfeld kann mit einem Schlachtfeld verglichen werden. Nachdem alle gegnerischen Kubbs umgeworfen wurden, gewinnt die Mannschaft das Spiel, die als erste den König trifft.