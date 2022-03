Aufgespießt: „Eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei.“ Was Michael Schanze zum ersten Mal 1977 in der ZDF-Kindershow sang, gilt auch bei der Bürgermeisterwahl der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land am 27. März.

Denn da sind auch drei Felder frei. Und zwar bei den Namen der drei Bewerber auf dem Stimmzettel. Drei Kandidaten stehen zur Wahl, drei Bürgermeister, drei gestandene Männer um die 50 von der Hackmesserseite: Harald Hatzfeld von der SPD aus Trulben, Felix Kupper als Einzelbewerber aus Vinningen und Klaus Weber von der CDU aus Bottenbach. Alle drei verfügen über Erfahrung in der Kommunalpolitik, Kupper ist schon seit 2014 Ortsbürgermeister, Hatzfeld und Weber sind es seit 2019. Sie wissen, von was sie sprechen und sie können einschätzen, was auf sie zukommen wird, wenn sie als Bürgermeister ins „Rathaus“ der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land in der Pirmasenser Bahnhofstraße einziehen würden.

Der Rückzug von Amtsinhaberin Silvia Seebach (CDU), die mit 65 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand tritt, kam recht kurzfristig. Sie war noch bis 2024 gewählt. Das sorgt für einen kompakten Wahlkampf. Felix Kupper und Harald Hatzfeld legten schon zu Jahresbeginn los, Klaus Weber, erst am 21. Januar nominiert, folgte etwas später. In zwei Wochen wird gewählt. Überall hängen Wahlplakate, die Kandidaten putzen in den Orten der Verbandsgemeinde Klinken, präsentieren sich auf Facebook, an Infoständen. An markanten Stellen grüßen sie von Großplakaten, Felix Kupper dreht seine Runden in einem Oldtimer-Eisauto, einem Citröen HY. Noch zwei Wochen haben sie Zeit, um sich auch jenseits der Hackmesserseite bekannt zu machen.

Im Porträt und in der Diskussion

Wir haben die Kandidaten Anfang der Woche bei ihren Hobbys vorgestellt, ihre wichtigsten Ziele genannt. Und gestern Nachmittag hatten wie sie zu unserem RHEINPFALZ-Kandidatenforum in die Citystar-Jugendherberge eingeladen, wo wir zusammen mit dem Offenen Kanal Südwestpfalz eine Diskussionsrunde aufgezeichnet haben. Eine Stunde lang ging es um Themen aus der Verbandsgemeinde. Wir konnten nicht alles abarbeiten, was wir uns als Themen vorgenommen hatten. Wir hätten gerne noch über die Infrastruktur, den Tourismus und die Feuerwehren mit den drei Kandidaten gesprochen. Doch dafür reichte die Zeit nicht.

Wenn Ihnen einer der Kandidaten in den nächsten Tagen über den Weg läuft, sprechen Sie ihn an, fragen Sie ihn. Bürgernah, offen und gesprächsbereit sind alle drei. Und ganz konkrete Vorstellungen, was sie als Bürgermeister der Verbandsgemeinde anders und besser machen wollen, haben sie auch.

Seit Freitag im Offenen Kanal

Mit unseren Berichten und unserem Kandidatenforum wollen wir Ihnen dabei helfen, eine Wahlentscheidung zu treffen. Sie können sich die Sendung beim Offenen Kanal ansehen. Entweder im regulären Programm über Kabel, Satellit und im Internet oder jederzeit abrufbar in der Mediathek des Offenen Kanals.

2016 gab es nur eine Bewerberin für das Amt. Jetzt sind es drei. Sie haben eine Wahl. Schon jetzt per Brief oder am 27. März an der Urne. Nutzen Sie sie.