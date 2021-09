Rosel Kemmler, geborene Ernst, feiert heute in der Pirmasenser Straße 21 auf dem Hochstellerhof ihren 80. Geburtstag. Dazu erwartet sie Gratulanten. Grund dafür ist die zurückliegende diamantene Hochzeit am 24. August. Da war sie nämlich nicht zu Hause. Sie hatte sich stattdessen mit ihrem Ehemann Gerald eine sechstägigen Reise an die Nordsee gegönnt.

Deshalb gibt es laut Ortsvorsteher Nico Faul das „volle Gratulationsprogramm“ mit ihm, Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld und Verbandsbürgermeisterin Silvia Seebach als Gratulanten. Die Jubilarin ging auf dem Hochstellerhof in die Volksschule, ehe sie in der Gärtnerei Willy Christoffel in Pirmasens den Beruf einer Floristin erlernte. Kurzzeitig arbeitete sie in Neckargemünd, wo sie ihren späteren Ehemann kennenlernte. Gemeinsam zogen sie zum Hochstellerhof und heirateten. Zwei Töchter hat das Ehepaar, mittlerweile gehören drei Enkel und ein Urenkel zum Familienkreis.

1983 gab Rosel Kemmler vorübergehend den Floristenberuf auf, um auf dem Hochstellerhof in der alten Ringstraße das Lebensmittelgeschäft ihrer Mutter zu übernehmen. Nach zehn Jahren rechnete sich das Geschäft nicht mehr, sie arbeitete fortan als Floristin bei Blumen Lippert in Pirmasens, wo sie mit 60 Jahren in Rente ging.

Blumen und Pflanzen bestimmen auch heute noch das Leben der Jubilarin. Als Referentin leitete sie Kurse, davon profitierten insbesondere Mitglieder des Vinninger Landfrauenvereins, dem die Jubilarin angehört. So manche Adventskränze hat sie gebunden, darunter auch seit Jahren den in der Trulber St. Stephanuskirche. Mitglied ist sie zudem im Obst- und Gartenbauverein und Friedhofsverein Hochstellerhof.

Rosel Kemmler verreist gerne. Gerade von der Nordsee zurückgekehrt, geht es noch in diesem Monat nach Niederbayern. Zusammen mit ihrem Ehemann nimmt sie an einer Kultur- und Wanderfahrt teil, die man als langjährige Wanderer mit Pfälzerwald-Vereinen unternimmt.