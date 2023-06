Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Altes bewahren und die Moderne so gestalten, dass die architektonische Harmonie erhalten bleibt, das kulturelle Erbe gewahrt wird. Das war die Aufgabe, die an das Planungsbüro gestellt wurde, das an die Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Nünschweiler – eine der ältesten Kirchen im Landkreis Südwestpfalz – neue Funktionsräume anbaute. Am Sonntag um 9 Uhr wird in der kleinen Kirche nach der Renovierungspause wieder Gottesdienst gefeiert.

Vom Ergebnis der Bauarbeiten an der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Nünschweiler, die unerwartet komplizierter wurden, können sich Kirchenbesucher am Sonntag ein Bild