Eine Brücke der besonderen Art hat am Sonntag der deutsch-französische Freundschaftsverein Belerf zwischen Erfweiler und seiner Partnergemeinde Belmont im Dahner OWG-Theater errichtet. Dort hielt der Mainzer Politologe Ingo Espenschied vor rund 100 Zuhörern einen kurzweiligen Multimedia-Vortrag zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags – bilingual und per Livestream erfolgreich übertragen nach Belmont. Er zeigt auf, wie der Aussöhnungsprozess in den 50er-Jahren begann, im Elysée-Vertrag 1963 Instrumente zur Zusammenarbeit festgeschrieben und später ausgebaut wurden. Eine vorübergehende Störung der so wichtigen Kommunikation halte die Partnerschaft auch mal aus, stellt der Referent mit Blick auf das aktuelle Spitzenpaar Macron-Scholz fest. Allerdings, empfiehlt er der Politik, sollte man diese Beziehung auch nicht allzu sehr strapazieren.