Dem Schwarzspecht auf Sichtweite außerhalb seiner für ihn so sicheren Baumwipfel des Waldes zu begegnen, ist ein außergewöhnliches Naturerlebnis. Unserem Autor gelang das zu seiner Überraschung bei einer Radtour zwischen Dellfeld und Rieschweiler.

Es ist später Nachmittag, und trotz Sonnenschein weht mir ein eisiger Wind auf dem Radweg zwischen Dellfeld und den Rieschweilerer Mühlen entgegen. Kein Wunder, dass man mit der Natur allein ist, weil es kein einladendes Ausflugswetter für Radler und Wanderer ist. Was bewegt sich da aber im Weidegras neben dem Radweg und wirft ständig trockene Halme in die Höhe? Das gesamte Gehabe könnte der Futtersuche eines Vogels dienen.

Es ist augenscheinlich ein schwarzer Vogel, von dem im grünen Gras kaum etwas zu sehen ist, da er so mit seiner ungewöhnlichen, hektischen Arbeit beschäftigt ist. Ein Grund warum er auch nicht bemerkt, dass er Gesellschaft von einem aufmerksamen Beobachter bekommen hat. Für einen kurzen Moment ist der schwarze Kopf mit rot zu sehen, was erahnen lässt, wer hier so beschäftigt nach Nahrung sucht. Es ist jener Waldbewohner, den man sonst nur durch seine Klopfgeräusche oder seinen Ruf im Flug bemerkt und deuten kann.

Zum Glück ist die Kamera in der Fahrradtasche. Hoffentlich bleibt der scheue Geselle weiterhin abgelenkt, damit es überhaupt möglich ist, ein Bild von ihm zu machen. Er hat den Kopf so tief im jungen Frühjahrsgrün, dass die ersten Aufnahmen ohne Wert sind. Plötzlich fliegt er auf und lässt sich einige Schritte weiter wieder im Gras nieder. Nun ja, das war es jetzt. Immerhin, den scheuen Waldbewohner so aus der Nähe zu sehen, ist schon ein Erlebnis. Nun fliegt er erneut auf und krallt sich an den Weidepfahl, an dem noch zum Teil die trockene Fichtenrinde hängt. Hier schlägt er einige Stücke ab, denn so sucht er auch häufig im dichten Wald nach Nahrung, weil er Larven, Puppen, Borkenkäfer, Ameisen und Spinnen mag, die dort in der Regel versteckt unter der morschen Rinde leben.

Jetzt schnell abdrücken, bevor der Specht sich vom Acker macht, da er den Fremdling vermutlich schon bemerkt hat. Zur Überraschung muss der neugierige Specht noch ein wenig in die Umgebung schauen, aber zum Waldhang gedreht, sodass er den Radler noch immer nicht bemerkt hat. Noch ein paar Schnabelschläge in den Pfosten, dann ist der Specht weg in Richtung Wald, wo er sich sicherer und heimisch fühlt. Der Weidepfosten war leider nicht mehr von Leckerbissen bewohnt, damit es das Schwarzspechtweibchen noch länger aufgehalten hätte. Es bleibt jedoch die Hoffnung, dass es zwei, drei gute Aufnahmen geben könnte.

Die wenig gemütliche Radtour wurde durch die Begegnung mit dem Specht und wenige Minuten später durch das höchst seltene Schwarzkehlchen in unserer Region noch außergewöhnlich belohnt. Nun auf den Heimweg machen, um ins wärmere Haus zu kommen. Außerdem sehr gespannt zu sehen, ob es doch vielleicht gelungene Aufnahmen vom Specht gibt. Ja, auf dem Bildschirm des Computers wird deutlich, dass es doch brauchbare Aufnahmen von dem stolzen Zimmermann des Waldes gibt.

Alte Baumbestände, die älter als 80 Jahre sind, benötigt der Schwarzspecht als idealen Lebensraum. Vor allem Hochwald mit Buchen, Fichten und Kiefern mag er als Aufenthaltsort. Er hat einen besonders kräftigen Schnabel, der dolchartig geformt ist. Der Schnabel hat eine weißgelbliche Färbung, und die Iris ist blassgelb. Sein Trommelwirbel, wenn er einen Baum bearbeitet, besteht aus etwa 17 Schlägen pro Sekunde. Seine Brut- und Schlafhöhle zimmert er in mindestens acht bis zehn Metern Höhe in den astfreien Bereich des Stammes. Die Nisthöhle wird bis zu 50 Zentimeter in den Stamm der Buche nach unten gehämmert. Das Einflugloch ist ein höheres Langloch, damit der große Hämmerer auch hineinschlüpfen kann.

Schwarzspechte brüten einmal im Jahr. Bei Gelegeverlust kommt es zu einer Ersatzbrut. Bis zu sechs Eier legt das Weibchen in die Bruthöhle. Nur wenn es genügend Altholzinseln und Totholz in unseren Wäldern gibt, kann der Schwarzspecht seine Art erhalten. Schließlich gilt er auch als Pionier des Waldes, da Hohltaube, Fledermäuse, Wald- und Rauhfußkauz und auch Wildbienen dankbare Nachmieter in den Behausungen des Spechtes sind, da sie selbst keine Naturhöhle schaffen können. Der Schwarzspecht ist mit etwa 50 Zentimetern einschließlich Schwanz der größte europäische Specht. Kennzeichnend ist vor allem sein karminroter Scheitel, der vom Schnabel bis zum Hinterkopf reicht.