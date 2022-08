Verletzt wurde ein älteres Ehepaar, das von zwei Einbrechern in der Nacht zum Montag in seinem Wohnhaus in Höheischweiler attackiert wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, überraschten die Täter die Bewohner im Schlaf. Als die Senioren aufwachten, attackierten die Eindringlinge das Paar. Sie schlugen auf die 75-jährige Frau ein und fesselten ihre Opfer. Einer der Männer bedrohte den 82-jährigen Ehemann mit einem Teppichmesser. Die Männer forderten Geld und durchsuchten weitere Räume des Einfamilienhauses. Die Täter erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Ob auch andere Gegenstände entwendet wurden, steht noch nicht fest. Nach der Tat flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung des angrenzenden Waldgebietes. Die alarmierte Polizei fahndete nach den Tätern. Dabei war in der Nacht auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Kripo richtet Sonderkommission ein

Die 75-jährige Frau wurde bei dem Überfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ihr 82-jähriger Ehemann erlitt leichte Verletzungen. Am Montagmorgen setzte die Polizei die Spurensuche fort. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminaldirektion Kaiserslautern hat eine Sonderkommission eingerichtet.

Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zum Montag in Höheischweiler oder der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 369-2528 entgegen.