Welche Investition wird gefördert, wofür gibt es eine Bürgschaft? Die Förderprogramme von Land und Bund sind für junge Unternehmer und Existenzgründer nicht einfach zu durchblicken. Eine Hilfestellung soll der Vortrag geben, den ein Experte der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz kommende Woche in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderern anbietet.

Beteiligungen, Kredite, Bürgschaften und Zuschüsse: In Rheinland-Pfalz gibt es eine Vielzahl an Fördermitteln zu den unterschiedlichsten Konditionen. Ein erster Ansprechpartner ist neben der regionalen Wirtschaftsförderung die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB). Michael Stieb, Kundenbetreuer und Fördermittelberater bei der ISB, gibt am Mittwoch, 4. Mai, 17 Uhr, in einem rund einstündigen Vortrag einen Einblick in Förder- und Finanzinstrumente der ISB. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Existenzgründer als auch an Jungunternehmer, die nicht länger als fünf Jahre am Markt sind. Je nach Branchenherkunft der Teilnehmer wird Stieb auf einzelne Förderprogramme näher eingehen.

Der Vortrag wird von der Wirtschaftsförderung der Stadt Zweibrücken und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH im Rahmen der Standortinitiative SüdWestPfalz als Online-Seminar via Zoom durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldungen sind bis Montag, 2. Mai, online möglich. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Anmeldebestätigung, die Zugangsdaten für Zoom erhalten sie in einer separaten E-Mail einen Tag vor der Veranstaltung.