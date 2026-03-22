Der neue rheinland-pfälzische Gesundheitsminister könnte aus Zweibrücken kommen. Falls die CDU das überhaupt will.

Auch die AfD konnte ihm nichts anhaben: Der Zweibrücker Arzt Christoph Gensch (CDU) gewinnt zum dritten Mal das Direktmandat im Wahlkreis Zweibrücken und zieht wieder ohne den Umweg über die Liste in den Landtag ein. Obwohl der Direktkandidat der AfD, Sergej Weber, das Ergebnis des AfD-Kandidaten aus dem Jahr 2021 deutlich verbessert – von knapp 10 auf 24 Prozent –, bleibt Gensch weiter bei um die 40 Prozent, fällt von 42 auf 38 Prozent.

Das liegt zum einen daran, dass Gensch, der ehemalige Generalsekretär der Landes-CDU, selbst sehr rechtskonservativ ist, etwa beim Thema Migration. Doch er holt auch deutlich mehr Stimmen als die 29 Prozent, die die CDU bei den Zweitstimmen im Wahlkreis erreicht. Das heißt: Der Landtagsabgeordnete, Arzt, vielleicht auch der ehemalige Fußballer, kommt an bei den Menschen im Wahlkreis.

Dass er den wieder deutlich gewinnt, ist keine allzu große Überraschung. Die viel spannendere Frage lässt der Wahlsieger am Wahlabend aber noch offen: Wird er auch neuer rheinland-pfälzischer Gesundheitsminister? Dass er dieses Ziel hat, hat Gensch – derzeit gesundheitspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion – bereits offen gesagt. Diesem Ziel ist er am Sonntag ein großes Stück näher gekommen. Nun kommt es darauf an, ob die CDU überhaupt das Gesundheitsministerium für sich beansprucht oder ob sie es dem voraussichtlichen Koalitionspartner SPD überlässt.