Geliehenes Geld für ein Zukunftsprogramm auszugeben, wird keine Wirkung haben. Das kleine Schindhard im Dahner Tal ist da ein gutes Beispiel.

Das Regionale Zukunftsprogramm des Landes (RZP) ermöglicht es vielen Kommunen, Dinge zu verwirklichen, für die das Geld ansonsten zu knapp wäre. Das ist für die ländlichen Gemeinden eine Chance. Luxus kann damit keiner finanziert werden, auch nicht alles wird gefördert. Im Gegensatz zum Beginn des Programms, in dem die Kommunen aufgefordert waren, eine „Wunschliste“ anzufertigen, musste diese im Nachhinein durch die Gemeinderäte des öfteren korrigiert werden. Nicht von vorne herein war klar, was alles doch nicht gefördert wird.

Das RZP soll helfen, strukturelle Herausforderungen in den Regionen zu bewältigen und den ländlichen Raum dabei unterstützen, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu schaffen. Dass das gelingen kann, darf angesichts allgemein defizitärer Haushalte von Kommunen und Landkreisen zu recht bezweifelt werden. Die Mittel schaffen, für den Moment jedenfalls, die Möglichkeit zusätzlicher Investitionen. Das Gesamtbudget des RZP von rund 200 Millionen Euro wird vom Land zum Großteil allerdings über ein Sondervermögen finanziert.

Was sich so schön anhört sind nichts anderes als Schulden. Wer die am Ende bezahlt, dürfte allen Steuerzahlern klar sein. Doch im Moment dürfen sich die Kommunen über den Geldsegen freuen. An ihrer schlechten Finanzausstattung ändert das nichts. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, der kaum nachhaltige Wirkung zeigen wird.