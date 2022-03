In der Hauenstein Kolpingstraße will ein Grundstücksbesitzer ein Windrad errichten. Das Windrad muss noch von der Kreisverwaltung genehmigt werden und soll in der Grundstücksmitte am Dorfrand platziert werden.

Laut Bürgermeister Michael Zimmermann seien Windräder in Wohngebieten bis zu einer Höhe von zehn Meter zu genehmigen, wenn bestimmte Bedingungen wie beispielsweise die Lärmemissionen auch in der Nacht eingehalten werden. Ob dies auf das Windrad des Hauensteiners in der Kolpingstraße zutrifft, ist noch offen, was für Manfred Seibel (Grüne) nicht die einzige fehlende Information zu dem Projekt ist, weshalb er empfahl, dass der Gemeinderat die Genehmigung oder Ablehnung durch die Kreisverwaltung abwarten solle.

Für Bürgermeister Zimmermann haben jedoch gerade solche Projekte wie das Windrad in der Kolpingstraße in der heutigen Zeit Priorität. Wegen der Energiediskussionen in Bezug auf Klimaschutz und Abhängigkeiten von autoritären Staaten sollte der Rat auf jeden Fall zustimmen, was dann auch einstimmig geschah.