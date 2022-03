Weicht die Landesregierung von ihrer Ankündigung ab, in den Kernzonen des Pfälzerwaldes auf Windkraftanlagen zu verzichten, um den Biosphärenstatus nicht zu gefährden? Diesen Eindruck haben drei CDU-Landtagsabgeordnete und haken mit einer Kleinen Anfrage im Landtag nach.

Aufgeschreckt hatte die drei CDU-Abgeordneten Christof Reichert (Hauenstein), Martin Brandl (Germersheim) und Marcus Klein (Steinwenden) ein Vortrag des Ministerialdirigenten Martin Orth, dem Leiter der Abteilung Landesplanung im Mainzer Innenministerium. Am 17. Januar hatte Orth bei der großen Regionalplanertagung der Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände Baden-Württemberg über die „Perspektiven der Landes- und Regionalplanung in Rheinland-Pfalz“ gesprochen. Darin stellte er die Vorgaben der vierten Teilfortschreibung „Erneuerbare Energien“ des Landesentwicklungsprogramms IV vor, um eine Klimaneutralität möglichst bis 2035 zu erreichen. Bei den dafür zu ergreifenden Maßnahmen nannte Orth neben der Reduzierung des Siedlungsabstandes von Windkraftanlagen auch die Freigabe von Naturparkkernzonen und Entwicklungszonen des Biosphärenreservates Pfälzerwald. Und so stellten die drei Abgeordneten der Landesregierung in einer Kleinen Anfrage die Frage, ob die Aussagen des Ministerialdirigenten bezüglich der Kern- und Entwicklungszonen zutreffend seien.

Status in Gefahr

Hintergrund ist, dass das Unesco-MAB-Nationalkomitee im September den Status des Pfälzerwaldes als Biosphärenreservat durch die Mainzer Pläne, auch Kernzonen für den Bau von Windkraftanlagen vorzusehen, gefährdet sah. Die Landesregierung in Person von Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß bemerkte in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage des CDU-Trios, dass der Entwurf der Rechtsverordnung zur Teilfortschreibung noch innerhalb der Landesregierung abgestimmt werde. Sie betonte, dass aus Sicht der Landesregierung „der Status des Unesco-Biosphärenreservates nicht gefährdet werden darf. Aus diesem Grund bleiben Kern- und Pflegezonen des Biosphärenreservates Pfälzerwald auch künftig von der Windenergienutzung ausgeschlossen“.

Allerdings, so Steingaß, soll die Errichtung von Windenergieanlagen „in enger Abstimmung mit dem Unesco-MAB-Komitee und unter Beteiligung betroffener Kommunen und der Biosphärenreservatsverwaltung lediglich auf vorbelasteten Flächen in Bereichen in der Entwicklungszone“ ermöglicht werden. Das gilt etwa für den Langerkopf bei Wilgartswiesen. Der Fortgang dieser Gespräche sei abzuwarten. Steingaß unterscheidet in ihrer Antwort zwischen den Kernzonen des Biosphärenreservates und den Kernzonen des Naturparks. Letztere machen etwa drei Prozent der Fläche des Schutzgebietes aus. Diese Naturparkkernzonen sollen „grundsätzlich für Windenergieanlagen ausgeschlossen werden“. In allen anderen Fällen, also dort, wo das Schutzziel nicht erheblich gestört wird, soll eine Einzelfallprüfung möglich sein.

Größere Dynamik erwartet

Die Staatssekretärin erwartet von der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans „einen deutlich dynamischeren Ausbau der Windenergie und Photovoltaik“ in Rheinland-Pfalz. Deshalb seien verschiedene Änderungen vorgesehen. Der Mindestabstand von Windkraftanlagen zu Wohngebieten wird ohne Höhenstaffelung auf 900 Meter reduziert – bei über 200 Meter hohen Anlagen galt bislang ein Abstand von mindestens 1100 Metern, bei kleineren Anlagen von 1000 Metern. Vom bisher geltenden Konzentrationsgebot, dass mindestens drei Anlagen errichtet werden sollen, könne abgewichen werden.

Außerdem sollen sogenannte Vorbehaltsgebiete für Freiflächen-Photovoltaikanlagen insbesondere entlang von „linienförmigen Infrastrukturtrassen“ – also Autobahnen oder Zugstrecken – ausgewiesen werden. Vorgeschrieben werden soll außerdem, dass kommunale Klimaschutzkonzepte künftig Wärmestrategie- und Energieplanungen beinhalten.