Die erste barrierefreie Bushaltestelle in der Gemeinde Hilst wurde im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt bei der katholischen St. Josefskirche in der Unteren Straße errichtet. Über die abgeschlossene Maßnahmen mit veranschlagten Kosten von 40.000 Euro informierte am Dienstagabend Ortsbürgermeister Michael Ehrgott den Gemeinderat.

Laut Ehrgott ist die Bushaltestelle ein wichtiger Baustein für die Zukunft und ein weiterer Schritt zur barrierefreien Gestaltung des Ortes. An der Glas-Stahl-Konstruktion wurden zwei Sitzmöglichkeiten