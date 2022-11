Ihren 80. Geburtstag feiert am Sonntag die Eppenbrunnerin Antoinette List, die in der Friedhofstraße 2 wohnt. Mit ihrer Familie feiert sie bis 15 Uhr in der örtlichen Sängerklause, ehe sie danach im häuslichen Bereich ihre weiteren Gratulanten empfängt

Die aus dem französischen Roppeviller stammende Jubilarin wurde während der Evakuierung 1942 in Bourdonnay nahe des Rhein-Marne-Kanals geboren. Zurück in der Heimat, ging sie in Roppeviller in die Volksschule. Anschließend arbeitete sie in der Rheinberger Schuhfabrik. Mit 20 Jahren schloss sie die erste ihrer zwei Ehen. Aus diesen gingen vier Kinder hervor. Drei von ihnen leben in Frankreich, eine Tochter wohnt in Kaiserslautern. Sie vergrößerten die Familie um fünf Enkel und vier Urenkel.

1997 zog die Jubilarin nach Eppenbrunn und arbeitete als Servicekraft im Hotel-Restaurant Kupper, ehe sie mit 65 Jahren in Rente ging. Trotz einiger gesundheitlicher Rückschläge hat List nie den Lebensmut verloren und sich in den vergangenen 26 Jahren in der örtlichen Gemeinschaft integriert. Sie liebt den Gesang und die Natur und übernahm im Vereinsleben Verantwortung.

Ehrenmitglied beim PWV

Sie ist nicht nur Altsängerin beim gemischten Chor des Männergesangvereins Eppenbrunn. Seit 2019 ist sie stellvertretende Vorsitzende dieser Chorgemeinschaft. In der Gitarrengruppe des Vinninger Pfälzerwaldvereins singt sie ebenfalls mit. Sie war im inzwischen aufgelösten Eppenbrunner Pfälzerwaldverein Erstmitglied und im Vinninger Pfälzerwaldverein Zweitmitglied. In beiden Vereinen wanderte sie nicht nur mit, sondern stellt sich bis in die Gegenwart als Wanderführerin zur Verfügung. Drei Jahre führte sie den Vinninger Pfälzerwaldverein, heute ist sie die Wanderwartin des Vinninger Vereins und hat den Wanderern manche schöne Ecke ihres französischen Heimatlandes erschlossen. Der Verein hat sie wegen ihrer Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. dan