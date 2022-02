Am Montag um 18 Uhr lief die Frist ab, um eine Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land abzugeben. Es ist bei den drei bekannten Kandidaten geblieben. Am Sonntag, 27. März, stellen sich Harald Hatzfeld (SPD, Trulben), Felix Kupper (Einzelbewerber, Vinningen) und Klaus Weber (CDU, Bottenbach) dem Wählervotum.

Alle drei Bewerber sind Ortsbürgermeister in ihren Heimatgemeinden, alle drei sind im Verbandsgemeinderat Pirmasens-Land vertreten. Dort gehört der Bauunternehmer Kupper zwar der FDP-Fraktion an, bei der Bürgermeisterwahl tritt er aber als unabhängiger Einzelbewerber an. Am Montag vor einer Woche hat er die erforderlichen 80 Unterstützerunterschriften, die er zur Kandidatur benötigte, bei der Verbandsgemeindeverwaltung abgegeben. Diese Unterschriften benötigten die beiden anderen Kandidaten nicht, das sie von ihren im Rat vertretenen Parteien nominiert worden waren.

Amt wird früher frei

Hatzfeld, der seit 2014 freigestellter Betriebsratsvorsitzender bei John Deere in Kaiserslautern ist, hatte sich SPD-intern gegen Lembergs Bürgermeister Martin Niebuhr durchgesetzt. Klaus Weber, der die Umweltabteilung der Kreisverwaltung Südwestpfalz leitet, gewann das CDU-Bewerberrennen gegen den zweiten Verbandsgemeinde-Beigeordneten Thomas Iraschko (Eppenbrunn).

Der Bürgermeistersessel in der Verwaltung in der Pirmasenser Bahnhofstraße wird vorzeitig frei. Bürgermeisterin Silvia Seebach (CDU) hatte im November bekannt gegeben, dass sie im April mit 65 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand gehen werde. Ihre zweite Amtszeit läuft eigentlich noch bis 2024. Die Freien Wähler haben keinen Kandidaten aufgestellt.