Die lachenden Gesichter auf den Geschwindigkeitsmesstafeln zeigen Wirkung. Darüber informierte Bürgermeister Sebald Liesenfeld den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, wie er der RHEINPFALZ telefonisch mitteilte.

Die beiden Tafeln waren zwei Monate in der Bitscher Straße angebracht, sodass der Verkehr in beiden Richtungen gemessen wurde. Die Auswertung zeigte, dass sich die Mehrheit der Fahrzeuge an das