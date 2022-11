Wieder mal ist es ein Werk geworden, das nicht nur mit Masse, sondern auch mit seiner Klasse überzeugt: den Heimatkalender Südwestpfalz 2023 stellte gestern Landrätin Susanne Ganster vor, und einige Autoren lieferten im Kreistagssaal Informationen aus erster Hand zur jüngsten Ausgabe des beliebten Kalenders.

Auf 340 Seiten finden sich 54 Beiträge von 42 Autoren – Zahlen, auf die Ganster nicht ohne Stolz verwies. Zahlreiche Landkreise pflegten ähnliche Traditionen in unterschiedlicher Qualität, wusste die Landrätin zu berichten. Hier in der Südwestpfalz habe man jedoch ein ganz besonderes Werk, da es in seiner Vielfalt die gesamte Region darstelle.

„Hinter den 340 Seiten steckt ganz viel Fleißarbeit“, dankte sie den Autoren für deren akribische Recherchen und informativen Beiträge aus den unterschiedlichsten Bereichen. Den Preis habe man leider aufgrund der gestiegenen Produktionskosten erhöhen müssen – für 5,90 Euro ist der Heimatkalender 2023 im Buchhandel und den bekannten Verkaufsstellen zu haben.

Überblick über neue heimatkundliche Literatur

Selbstverständlich ist die aktuelle Ausgabe wieder mit einem Kalendarium sowie einem Veranstaltungskalender ausgestattet und beinhaltet einen Überblick über neue heimatkundliche Literatur für das Pirmasenser und Zweibrücker Land. Dem diesjährigen Hauptthema „Kunst“ widmeten sich die Verfasser der Artikel auf verschiedene Weise. So beschreibt Peter Matulla das Wirken von Else Mußler, Elmy Lang und Ludwig Petzinger – drei kunstschaffende Pirmasenser, denen zwar nicht die überregionale Popularität eines Hugo Ball oder Heinrich Bürkel vergönnt war, die aber dennoch deutliche Spuren in der hiesigen Kulturlandschaft hinterlassen haben.

Wolfgang Höpp macht in seinem Beitrag „Wüstungen im Landkreis Südwestpfalz“ eine Reise in die Vergangenheit, und Anna-Maria Schröder beschreibt eine fiktive, altersgerechte kommunale Tiny House Siedlung. Von Dimbach bis Riedelberg, von Geiselberg bis Pirmasens erzählen die teils schon lange aktiven, teils neu hinzu gekommenen Autoren. Ganster ermutigte dazu, im Bekanntenkreis Werbung zu machen und weitere Menschen für das Verfassen von Beiträgen zu begeistern.