Die Kirche der Rosenberg-Stifter in St. Benedict wurde 2018 abgerissen. Dieses Schicksal ereilt auch das Gebäude, das hier die Erinnerung daran beherbergt.

Jetzt steht es also fest: Die Zukunft des Wallfahrtsorts Maria Rosenberg wird mit dem Bagger gestaltet. Das Bistum Speyer hat die Vorschläge des ehrenamtlichen Forums Maria Rosenberg zum Erhalt des Tagungsbetriebs als nicht realisierbar bezeichnet. Sie würden den Faktencheck nicht bestehen, teilte das Bistum mit. Das ist das Ergebnis eines Fachgesprächs, das Anfang März in Speyer stattgefunden hat.

Zahlreiche Ehrenamtliche haben sich in den vergangenen Monaten mit der Frage beschäftigt, wie der Wallfahrtsort in Zukunft aussehen soll, was er den Gläubigen bieten kann und wie es gelingen könnte, den Tagungs- und Beherbergungsbetrieb wirtschaftlich umzubauen. Das, was die Ehrenamtlichen erarbeitet haben, reichte den Bistumsverantwortlichen nicht, um die im Herbst von den Gremien getroffene Entscheidung zu überdenken.

Investor oder Großspender fehlen

Denn das überzeugendste Argument zur Zustimmung hat gefehlt: das Geld. Dem Forum ist es in der Kürze der Zeit nicht gelungen, einen Investor oder Spender aufzutreiben, der das Vorhaben mit einem finanziellen Grundstock ausstattet, um die ersten Jahre überstehen zu können. Das Bistum hatte ausgeschlossen, selbst für diese finanziellen Grundausstattung zu sorgen. Rund 16 Millionen Euro will Speyer aufwenden, um die historische Substanz des Wallfahrtszentrums zu erhalten und nicht mehr Benötigtes abzureißen. Mehr als fünf Millionen Euro soll der Abriss der beiden Tagungshäuser und des Gästehauses kosten. Die Möglichkeit, sich den Abriss zu sparen und die dafür vorgesehenen fünf Millionen Euro in den Fortbestand zu investieren, kam nicht in Betracht.

Wahrscheinlich rücken im kommenden Jahr die Bagger an, um die nicht mehr benötigten Gebäude abzureißen: die beiden Häuser des Tagungsbetriebs und das Gästehaus, das an die Arkaden grenzt. Es hat schon eine gewisse Symbolik, wenn das Gästehaus abgerissen wird. Denn mit ihm geht ein Stück Erinnerung an die Rosenberg-Stifter. Das Gästehaus beherbergt das St. Benedict-Foyer, in dem an die Rosenberg-Stifter um den Betjörg Georg Helfrich und deren neue Heimat in den Vereinigten Staaten erinnert wird. Die Betjörg-Gesellschaft ließ sich 1873 im US-Bundesstaat Iowa in St. Benedict nieder, bewirtschaftete eine Farm und trug mit eigenen Mitteln zum Bau einer Kirche bei. Ihr Ziel war es, mit einer Farm so viel Geld zu verdienen, dass sie einen Priester in Maria Rosenberg bezahlen können.

140 Jahre alte Stifterkirche abgerissen

Die 140 Jahre alte Kirche in St. Benedict ist mittlerweile abgerissen, das Schicksal wird auch das Benedict-Foyer des Gästehauses ereilen. Wegen Priestermangels wurden in Iowa vor knapp zehn Jahren kleinere Gemeinden, darunter auch St. Benedict, geschlossen. Die von den Stiftern miterbaute Kirche war sanierungsbedürftig, es fehlte aber das nötige Geld für die Renovierung. Ein neues Kirchendach, eine neue Heizungsanlage, die Beseitigung von Rissen in den Wänden, ein behindertengerechter Zugang – all das wäre notwendig gewesen, schrieb diese Zeitung im Oktober 2016. Der letzte Gottesdienst wurde 2017 in der Kirche gefeiert, danach wurde sie abgerissen. Teile der Einrichtung, etwa die Fenster und die Altäre, fanden in der neuen Kapelle der Bishop Garrigan Schools in Algona eine Verwendung.