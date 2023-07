Großer Frust und lautstarke Empörung löste ein Schreiben des Ministeriums des Innern zum Thema Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht im Gemeinderat Münchweiler aus. Auslöser ist vor allem ein Satz, in dem es um die „Erdrosselungswirkung“ geht.

„Die Grenze der gemeindlichen Mitwirkungspflicht ist erst bei einer sogenannten ,Erdrosselungswirkung’ dieser Steuer erreicht, also einer Höhe, die Steuerpflichtige unter normalen Umständen nicht mehr aufbringen können“, heißt es in dem Brief. Gemeint ist damit die Grundsteuer B, wie Ortsbürgermeister Timo Bäuerle in der Ratssitzung erklärte. Und die betreffe alle steuerzahlenden Bürger. Diese Forderung nach (noch) höheren Steuern soll den gemeindlichen Haushalt ausgleichen. Mit Blick auf die Etat-Entwicklung für 2024 sieht Bäuerle große Probleme auf die Gemeinde zukommen.

Für die SPD-Fraktion verlas Sprecherin Patricia Reinhard eine Stellungnahme. Auch sie bezog sich auf die Bürger und Grundstücksbesitzer, die den Staat und die Minister stützen und am Leben halten. Sie bemerkte, dass sich die Mittelschicht bereits „sehr erdrosselt“ fühle und fragte: „Wie weit möchte der Staat die Kühe noch melken, ohne dass es zum Widerstand kommt?“ Es mache sie sprachlos, als SPD-Kommunalpolitikerin müsse sie sich fremdschämen. Für sie sei dies Anlass, bei der nächsten Wahl nicht mehr in die politische Verantwortung zu gehen.

„Körperverletzung des Bürgers“

CDU-Ratsmitglied Joachim Wadle zitierte aus dem Strafgesetzbuch. Bei der „Erdrosselung“ handele es sich um eine Körperverletzung des Bürgers. „Es kotzt mich an“, schimpfte Wadle. Für Leo Littig (CDU) haben die Vertreter der Bürger in Mainz und Berlin ihre Bodenhaftung verloren, seien abgehoben und hätten keine Verbindung mehr zum steuerzahlenden Bürger.

Ulrike Kästner (CDU, zweite Beigeordnete) erinnerte daran, dass die Gemeinde so gut wie keine freiwilligen Leistungen mehr einstellen könne, dass somit auch das gemeindliche Dorfleben sterbe. Bürgermeister Bäuerle zog ein sehr drastisches Fazit: „Ich fühle mich als Bürger verarscht.“