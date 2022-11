Zwei Narren, ein Ehepaar und gleichzeitig ein Prinzenpaar – ein 33-jähriges Jubiläum im 34. Jahr. Gudrun und Jürgen Breiner sind nicht nur im wahren Leben ein Paar, sie sind das frisch inthronisierte Prinzenpaar des Karnevalvereins Elwetritsche in Dahn.

Am vergangenen Samstag wurde nach zwei Jahren Corona-Zwangspause im Dahner Tritschestall, wie das Haus des Gastes von den Narren gern genannt wird, das Prinzenpaar in sein Amt eingeführt, standesgemäß mit viel Rahmenprogramm. Närrisch ist auch der Umstand, dass das 33-jährige Vereinsbestehen im 34. Jahr gefeiert wird. Der Spruch: Man muss die Feste feiern, wir sie fallen, müsste abgeändert werden seit Corona in: Man muss die Feste feiern, wann es geht.

Wer das Prinzenpaar sein wird, gehört zu traditionell zu den best gehüteten Geheimnissen im Karnevalvereins Elwetritsche (KVE). Selbst die „Grünkittel“, wie der Elferrat genannt wird, spekulierten noch kurz vor der Inthronisierung auf eine neue Prinzessin, die in die Fußstapfen der bisherigen Tollität, Michelle I., folgen würde. Weit gefehlt. Stattdessen standen plötzlich Gudrun I . und Jürgen I . im Rampenlicht. Beide sind gestandene Urgesteine des Karnevalvereins Elwetritsche.

Beide sind Gründungsmitglieder des KVE

Der Prinz und seine Prinzessin gehören sogar zu den KVE-Gründungsmitglieder. Der Prinz gehörte dem Fastnachtsumzug 1972 an, damals noch als Mitglied beim Spielmannszug und später mit der Volkstanzgruppe. Die Prinzessin ist ebenfalls eine Närrin der ersten Stunde.

Und auch in den Adern des Breiner’sche Nachwuchses fließt närrisches Blut. 2008 wurden Lisa-Marie und ihr Zwillingsbruder Hans-Peter das Kinderprinzenpaar, 2017 trug Lisa-Marie als Prinzessin ein Jahr lang das KVE-Zepter. So wie es die Kinder vorgemacht haben, so möchten nun die Eltern nacheifern. „Für uns ist es eine Ehre, den KVE als Prinzenpaar im Jubiläumsjahr zu repräsentieren“, sind sie sich einig.

Sitzungspräsidentin attestiert „Idealbesetzung“

Der Prinz ist bei einer Baumarktkette als IT-Projektmanager tätig, die Prinzessin betreibt in Dahn den Kinderladen „Purzelbaum“. In der Freizeit fährt das Prinzenpaar gerne mit dem Wohnmobil in Urlaub, allerdings nur außerhalb der Session versteht sich. Bisher eher im passiven Bereich tätig ist es für beide eine neue Erfahrung, in vorderster Front ihren Karnevalvereins Elwetritsche zu repräsentieren. „Bisher haben wir uns um das Kinderprinzenpaar gekümmert, jetzt auf einmal sind wir es, die im Fokus stehen“, erklärt Jürgen Breiner. Über mehr als drei Jahrzehnte betätigt sich Jürgen Breiner auch als ambitionierter Vereinsfotograf. Tausende Fotos hat er bereits archiviert.

Die bisherige Tollität und die Sitzungspräsidentin in Personalunion, Michelle Gimber, attestiert „Idealbesetzung“. Dass dieses Prinzenpaar mit sehr viel Engagement für ihren KVE in ein närrisches Jahr treten wird, daran lassen sie keinen Zweifel: „Wir sin nit die Schönschde und ah nimmi so jung, doch gläbens uns, mir zwä hän noch Schwung“, verkündeten sie unisono im vollgesetzten Tritschestall. „Wenns sein muss, nehmen wir auch zwei oder drei Termine an einem Tag wahr, kein Problem“, sagen sie voller Freude auf das, was nun auf sie zukommt.