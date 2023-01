Der Landkreis Südwestpfalz hat sein Ferien- und Freizeitprogramm für das Jahr 2023 vorgestellt. Mit dabei sind nicht nur verschiedene Freizeiten für Kinder und Jugendliche, sondern auch eine Schulung für den Erwerb der Jugendleitercard.

Das Ferien- und Freizeitprogramm des Landkreises Südwestpfalz bietet aktuell zwölf Veranstaltungen an, die um weitere 37 Angebote von Vereinen und Institutionen ergänzt werden. Darunter gibt es beispielsweise integrative, geschlechtsspezifische oder deutsch-französische Freizeiten. Insgesamt bieten alle Maßnahmen Platz für 1100 Kinder „Damit das Ferienprogramm spannend und vielfältig bleibt, ist es uns wichtig, eine gute Mischung zwischen Ehrenamt und Hauptamt zu kreieren“, erläutert der Kreisbeigeordnete Peter Spitzer.

Die Kreisjugendpflege setzt bereits sei 2017 auf die Onlineanmeldung über das Programm „Feripro“. In diesem Jahr ist es erstmals möglich, dass auch Vereine und Institutionen die Plattform nutzen können. „Wir haben im Kreisjugendring darüber gesprochen und diesen Wunsch haben wir dann umgesetzt“, erklärt Jens Seegmüller, Referatsleiter Jugendpflege und Jugendschutz. Angebote können auf „Feripro“ das Jahr über weiterhin ergänzt werden. Auf der Webseite sind zudem die Ferienprogramme von Pirmasens und Zweibrücken verlinkt. „Die Teilnahme an Freizeiten sollte nicht an Gebietsgrenzen scheitern“, sagt Spitzer.

Drei deutsch-französische Angebote

Inhalte des diesjährigen Ferienprogramms des Landkreises sind nach corona-bedingter Pause wieder drei deutsch-französische Maßnahmen, aber auch eine inklusive Freizeit für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung. Beim Jugendseminar „Burgen der Pfalz“ lernen Teilnehmer nicht nur, welche Funktionen eine Burg hatte und wer dort lebte, sondern können die alten Anlagen bei Exkursionen entdecken. „Wir sehen jedes Jahr großen Zuspruch bei dem Angebot“, erklärt Spitzer. Inkludiert sind ebenfalls Motto-, Spiel-, Spaß-, Wald- und Erlebnisfreizeiten. Wichtig ist dem Kreisbeigeordneten, dass das Ferienprogramm flächendeckend im ganzen Landkreis durchgeführt wird. Bei allen Maßnahmen der Jugendpflege werde zudem eine Frühbetreuung für berufstätige Eltern angeboten.

Auch in diesem Jahr bietet der Landkreis eine Schulung zum Erwerb der Jugendleitercard an. Dort werden Teilnehmer für ihre Aufgaben im Ehrenamt ausgebildet. Schwerpunkte sind unter anderem die Aufsichtspflicht, der Jugendschutz, das Sexualstrafrecht, die Gewalt- und Suchtprävention sowie Medienpädagogik und Gruppendynamik. Die Nachfrage sei bisher sehr gut. „Wir haben insgesamt 25 Plätze, von denen bereits 16 besetzt sind“, sagt Seegmüller.

Zuschüsse für Schwächergestellte

Ziel des Ferienprogramms sei es, die Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu stärken, um sie am kulturellen und sozialen Leben teilhaben zu lassen. Gleichzeitig sollen sie Vereine und deren Angebote kennenlernen. Wichtig sei es auch, dass sozial schwächer gestellte Kinder in das Programm eingebunden werden. Der Landkreis Südwestpfalz kann bei Bedarf Teilnehmerbeiträge ganz oder teilweise übernehmen. Die Bezuschussung oder Übernahme richtet sich nach dem jeweiligen Einkommen der Eltern. Grundvoraussetzung ist, dass das Kind oder der Jugendliche den Wohnsitz im Landkreis hat. Im vergangenen Jahr konnte damit 13 Kindern die Teilnahme am Ferienprogramm ermöglicht werden.

Insgesamt sind 162.500 Euro in den Haushalt des Landkreises für die Jugendarbeit und die Jugendpflege eingestellt. Für die Freizeiten der Kreisjugendpflege seien 70.000 Euro eingeplant. Für die Bezuschussung von Freizeitmaßnahmen anderer Träger, also von Vereinen und Verbänden, sind 35.000 Euro vorgesehen. Für deren Anschaffungen können 23.000 Euro verausgabt werden. Für die Bezuschussung internationaler Jugendbegegnungen seien 8000 Euro und für die Schulung ehrenamtlicher Betreuer 7000 Euro in den Haushalt eingestellt. Erwartet werden 70.000 Euro Einnahmen durch Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse vom Land.

Info

Die Angebote des Ferien- und Freizeitprogramms des Landkreises Südwestpfalz stehen auf der Plattform „Feripro“. Dort sind ab sofort Anmeldungen möglich.