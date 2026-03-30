Er war mit Leib und Seele Schornsteinfeger, ein Pionier für den Tourismus im Wasgau und engagierter PWVler. Nun ist Rudolf Eichberger aus Hauenstein mit 97 Jahren gestorben.

1967 kam Rudolf Eichberger als Bezirksschornsteinfegermeister nach Hauenstein, über 3000 Haushalte zählten zu seinem Zuständigkeitsbereich. Er galt als Spezialist seines Fachs, seine Kenntnisse waren gerade mit Blick auf das beginnende Umdenken in Sachen Umweltschutz bei Behörden und Mitbürgern gleicherweise gefragt. Dabei zeichnete den Hauensteiner mit Maikammerer Wurzeln neben dem Fachwissen stete Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und sein gesellschaftliches Engagement in der Gemeinde aus.

Neben seinem Beruf engagierte sich Eichberger – dessen beiden Söhne ihrem Vater nacheiferten und ihren Meister als Schornsteinfeger machten – ehrenamtlich vor allem in zwei Bereichen: Er zählte zu den Menschen im Wasgau, die bereits in den 1960er-Jahren das Potenzial der Gegend mit ihrer einladenden Natur, mit ihren Felsen, Wäldern und Burgen für den Fremdenverkehr erkannten. Eichberger war zusammen mit seiner Ehefrau Anna bei den damals in Hauenstein sehr aktiven Pionieren. Alle gemeinsam trugen dazu bei, diese Chance aktiv umzusetzen – bis hin zur Anerkennung als Luftkurort im Jahr 1984. Ob wöchentliche Gästebegrüßungen, Grillabende oder geführte Wanderungen: Das Ehepaar packte unermüdlich mit an, zählte außerdem zu den ersten Familien, die ab 1967 Ferienwohnungen in ihren Häusern schufen.

Seine zweite Leidenschaft: das Wandern

Eichbergers zweite ehrenamtliche Leidenschaft war der Pfälzerwald-Verein Hauenstein. Bis ins hohe Alter war er als Wanderführer aktiv, übernahm zusammen mit seiner Frau Führungsfunktionen im Verein und Dienste im Wanderheim „Dicke Eiche“. Bei allen Veranstaltungen und Festen waren „’s Eichbergers“ als Helfer mit am Start. Um die damals noch junge Partnerschaft Hauenstein-Chauffailles machte sich das Ehepaar ebenfalls verdient. Viele Jahre lang absolvierten beide gemeinsam täglich ihre Wanderungen, auch wenn sie mit zunehmendem Alter immer kürzer wurden.

Die Trauerfeier für Rudolf Eichberger findet am Mittwoch, 1. April, um 11 Uhr im Ruheforst Wilgartswiesen statt.