Im November gedenken die Menschen besonders ihrer Toten. Das traditionelle Begräbnis verliert seit Jahren allerdings an Bedeutung. Immer mehr Menschen finden ihren letzten Ruheort auch inmitten der Natur. Wie im Ruheforst bei Wilgartswiesen.

„Als mein Onkel in seinen letzten Tagen seine Beisetzung plante – er war trotz seines geschwächten Körpers noch bei sehr klarem Geiste –, war es für ihn eine Gnade zu wissen, dass er in ,seinem’ Wald seine Ruhe finden würde“, erzählt Bernhard Klein. Er ist Förster im Gemeindewald von Wilgartswiesen – in der dritten Generation: Vor ihm waren bereits sein Großvater und sein Onkel für die Pflege dieses Waldes zuständig. Seit 2007 fällt Klein dazu noch ein Aufgabenfeld zu, mit dem frühere Waldarbeiter eigentlich nichts am Hut hatten: Er leitet den Waldfriedhof bei Wilgartswiesen, den Ruheforst Südpfälzer Bergland.

Klein hatte die Eröffnung des Ruheforsts vor 13 Jahren selbst vorangetrieben. Auch, weil ihm vieles an der deutschen Friedhofskultur zuwider war. Damals waren Waldbegräbnisse vielerorts noch verpönt: Die Kirchen sprachen von „naturreligiöser Esoterik“ und einem „anonymen Verscharren im Wald“, erinnert sich Klein kopfschüttelnd. Im ersten Jahr des Waldfriedhofs gab es rund 40 Bestattungen. Im vergangenen Jahr waren es 200. Der Ruheforst hat vor Kurzem ein drittes großes Areal erschlossen, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. Insgesamt gibt es nun auf 37 Hektar Platz für 1500 Ruhebiotope. Das sind die Stellen, an denen Urnen vergraben werden können. Um einen Baum herum können in der Regel zehn bis zwölf Menschen beigesetzt werden.

Die Erweiterung beim Ruheforst steht sinnbildlich für eine Bestattungskultur, die sich in einem Wandel befindet. Das traditionelle Begräbnis mit aufwendig gemachtem Grabstein, einem teuren Eichensarg und einem bunten Blumenbeet wird immer seltener. Verändert hat sich auch die Arbeit des Bestattungsunternehmers Joachim Reber aus Landau. Eine Entwicklung, die er kritisch sieht, ist das immer seltener werdende Abschiednehmen am offenen Sarg – und ein vielleicht manchmal vorschnelles Einäschern der sterblichen Überreste. „Ich möchte mir darüber eigentlich kein Urteil erlauben – jeder trauert anders. Aber mein Gefühl ist, dass hier manchmal etwas verloren geht.“

Auch bei Waldbeisetzungen ist für Reber nicht alles Gold, was glänzt: „Die Naturverbundenheit trifft eindeutig einen Zeitgeist. Ich höre immer wieder von Leuten, die Waldfriedhöfe besuchen, sich von der Atmosphäre beeindrucken lassen und sich auch ein Stück weit von einem Trend mitreißen lassen.“ Wenn ein Angehöriger später merke, er wolle seiner Trauer auf eine andere Art ausdrücken, wie sie auf Waldfriedhöfen nicht gestattet ist, sei die Entscheidung nicht zu ändern.

Der Wegfall der traditionellen Gräber ist auch veränderten Lebensrealitäten geschuldet: Berufsbedingt leben Nachkommen oft Hunderte Kilometer weg. Hinzu kommt der Kostenfaktor. Ein traditionelles Begräbnis kann für die Hinterbliebenen, inklusive der Pflegekosten über 30 Jahre, gut und gerne 10.000 Euro teurer sein als eine Urnenbeisetzung.

Ist sich die heutige Generation also zu schade, für die Beerdigungen ihrer Eltern aufzukommen und ihre Gräber zu pflegen? Völliger Quatsch, findet Bernhard Klein. „Jeder trauert auf seine Weise. Durch den Wegfall der Grabpflege bin ich als Angehöriger nicht gezwungen, aus reinem Pflichtgefühl einmal die Woche den Friedhof zu besuchen. Stattdessen kann ich immer dann kommen, wenn ich dazu bereit bin.“ Was die Kosten angeht, so sei es im Gegenteil für viele Sterbende eine enorme Erleichterung, ihren Angehörigen nicht im Tod noch zur Belastung zu werden. „Nicht selten gibt es in Familien ja auch mehrere Todesfälle in kurzer Zeit. Spätestens dann gibt es oft große finanzielle Probleme.“ Zudem werde die friedliche, natürliche Atmosphäre des Waldes nun auch immer mehr von Priestern gelobt, die anfangs mit gemischten Gefühlen die Trauerfeiern im Ruheforst geleitet hätten.

Ein bemerkenswerter Ort im Ruheforst ist das Regenbogen-Biotop. Um eine kleine Buche herum ist die Asche von totgeborenen Babys beigesetzt. „Wenn die Kinder die willkürliche Grenze von 500 Gramm unterschreiten, sind sie laut Gesetz nicht bestattungspflichtig“, so Klein. „Das heißt meistens: Sie landen im Müll.“

Durch die Planung der Beisetzungen kommt Klein ständig mit Trauernden in Kontakt. Darauf hat ihn seine Försterausbildung nicht vorbereitet. „Man muss lernen zuzuhören, für die Menschen da zu sein und sich nach ihrem Tempo zu richten.“ Er hatte schon Kollegen, die der psychischen Belastung mit der Zeit nicht mehr gewachsen waren. „Für mich ist der Ruheforst kein Ort des Sterbens, sondern des Lebens“, sagt Klein. „Ich sehe, wie aus dem Wurzelstock toter Bäume neue Bäume wachsen. Der Wald ist ein Symbol für das ewige Leben.“ Und wie sein Onkel will auch Klein hier eines Tages seine letzte Ruhe finden.