Das aus der Wendelinus-Kapelle gestohlene Altarkreuz ist noch nicht wieder aufgetaucht. Der Schmiedekünstler Thomas-Maria Schmidt hat nun aber angeboten, ein neues Kreuz anzufertigen. Auf eine ganz besondere Weise.

Wie bereits kurz berichtet, wurde in der Nacht zum 26. Juli das Altarkreuz in der Kapelle des Wendelinus-Kapellenvereins Trulben am Wirtschaftsweg zwischen Trulben und dem Hochstellerhof aus der Verankerung