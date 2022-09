Fast genau ein Jahr nach der Flut-Katastrophe im Ahrtal haben sich zehn Freunde, die seit dem Jahr 2020 regelmäßig soziale Aktionen organisieren, getroffen, um den Verein Dahn hilft! zu gründen. Aktuell geht die Vereinsanmeldung über die Bühne.

Auslöser dazu war die schwere Flutkatastrophe im Ahrtal. Damals stand für die Gründungsmitglieder sofort fest: „Wir müssen helfen.“ Nicht nur als helfende Hände im Ahrtal, sondern auch durch die Organisation eines Flohmarktes für den Wiederaufbau in Schuld (Ergebnis: 25.000 Euro Spenden) war die Gruppe aktiv. Den Gründern wurde dabei bewusst, dass Hilfsaktionen nicht nur im Ahrtal von Nöten sind. So konnten die Freunde auch mehrere Tausend Euro für Flüchtlinge aus der Ukraine, die aktuell im Dahner Tal und Hauenstein leben, sammeln. „Spätestens seit diesem Zeitpunkt war klar, dass wir weiterhin Menschen in Notlagen helfen wollen“, sagte die Vereinsvorsitzende Judith Zwick. So entstand die Vereinsgründung. Der Verein soll beim Finanzamt als gemeinnützig anerkannt werden. Zweck des Vereins ist die Förderung von Hilfsbedürftigen. Der Verein möchte dazu Geld sammeln, Förderprojekte initiieren und Veranstaltungen mit Spendenerzielung organisieren.

Jörg Wittmer, zweiter Schriftführer und verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, drückt das Vereinsziel so aus: „Ziel des als gemeinnützig eingetragenen Vereins ist es, zu helfen, wo Hilfe benötigt wird.“ Im Gespräch mit den Gründungsmitgliedern zeigt sich deutlich, wie es die Freunde bewegt und begeistert zugleich, dass sie mit ihren gemeinschaftlich organisierten Aktionen anderen Menschen helfen können. Mit den im Ahrtal unterstützen Personen sind inzwischen Freundschaften entstanden.

Wahlen

Erste Vorsitzende Judith Zwick; zweite Vorsitzende Daniela Trapp; Kassiererin Ann-Katrin Ruppert; erster Schriftführer: Markus Zwick; zweiter Schriftführer Jörg Wittmer; Kassenprüfer sind Monique Motsch und Julia Kühner.