Der Spielplatz am Pestalozziplatz ist fertig. Abgenommen und spielbereit. Die jüngste Dorfgeneration nahm sofort bei strahlendem Sonnenschein den zweiteiligen Freizeitplatz in Beschlag. Knapp 29.000 Euro hat die Gemeinde investiert.

Seit Jahren sei der Spielplatz ein Ärgernis gewesen, weil immer desolater, erinnerte Ortsbürgermeister Alexander Frey bei der Indienstnahme des Spielplatzes. Die Idee kam aus dem Gemeinderat, hier von Diana Dahler, die sich bereit erklärte, sich um eine Aufwertung zu kümmern. An ihrer Seite Rita Steinhauser-Germann, welche als Bankkauffrau das Auge auf die Finanzen richtete. Frey gab den Ratsdamen freie Hand. Und es wurde ein gelungenes, parteiübergreifendes Projekt für den Dorfnachwuchs.

Etwas enttäuscht zeigte der Bürgermeister, weil man nicht ins Leader-Plus-Programm aufgenommen und somit von dort bezuschusst worden wäre. „Wir hätten drei verschiedene Angebote einholen müssen; aber wir wollten die Kosten senken, soweit wie möglich“, informierte er. Nicht vergebens angefragt habe man hingegen bei der Daniel-Theysohn-Stiftung. Von dort erhofft sich die Ortsgemeinde, welche die übrig gebliebenen Kosten selbst stemmt, eine Förderung. Ein großes Dankeschön richtete Frey an seine beiden Gemeindearbeiter Bruno Anstett und Ralf Meinert. Sie haben in 300 Arbeitsstunden und zweieinhalbmonatiger Bauzeit alle Spielgeräte aufgestellt, einzementiert und gefestigt. „Wir haben keine Fremdfirma gebraucht, das haben unsere beiden Gemeindearbeiter selbst gemacht“, lobte sie Frey. Auf dem zirka 1000 Quadratmeter großen, zweiteiligen Gelände wurden insgesamt fünf Kubikmeter Beton verarbeitet.

Treffpunkt für Kleine und Große

„Es leben viele Kinder hier auf dem Ringelsberg, so dass sich diese Investition voll und ganz rentieren wird“, freute sich Alexander Frey. Man konnte schon erkennen, dass die unterschiedlichen Spielgeräte schnell ihre Fans fanden, das Freizeitangebot angenommen wurde. Die „Hängematte“ und die Sitzgarnitur dienten auch den Älteren zum Entspannen, war zu hören. Über die Installation eines Sonnensegels will man noch nachdenken. Für Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer war der an am Südhang liegende Spielplatz ein wirklich gelungenes Freizeitangebot für die Dorfjugend und auch ein kleiner Treffpunkt für die Älteren.

Rund 15.000 Euro hat die Gemeinde für Spielgeräte investiert. Die 300 Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter schlugen mit 4500 Euro zu Buche. Das Gelände ist komplett umzäunt und diese Umzäunung mit Betonfundamenten kostete 3520 Euro. Sitzgarnitur und Bagger und Gerätemiete kosteten jeweils 1000 Euro. Wie sagte Ratsmitglied Michael Schwarz bei der Besprechung zum Spielplatz: „Für unsere Dorfjugend sollte uns nichts zu teuer sein.“ Und die Gemeinde sah es insgesamt genauso, schließlich muss sie den Löwenanteil stemmen.