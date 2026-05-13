Seit 60 Jahren sind Günter und Helga Reichert verheiratet. Die beiden Hauensteiner vereint die Liebe zum Sport und „ihrem“ Turnverein.

Sie hätten den besonderen Ehrentag zu ihrer Diamantenen Hochzeit am 13. Mai gerne im großen Rahmen zusammen gefeiert. Günther Reichert und seine Ehefrau Helga, geborene Vögler, freuten sich so sehr mit den beiden Söhnen und der großen Familie auf das seltene Ehe-Jubiläum. Die Jubilarin musste sich jedoch einer Hüftoperation unterziehen und wird den Hochzeitstag in der Reha verbringen. Die große Familienfeier soll später nachgeholt werden.

Beide Ehepartner entstammen alteingesessenen Hauensteiner Familien, und beide sind Kinder „ihres“ Turnvereins (TVH), der dieses Jahr 125 Jahre alt wird. Günter Reichert ist ein echtes Urgestein des Turnvereins, eine jahrzehntelange verdiente Turner-Persönlichkeit. Er belegte zahlreiche Ämter und nahm weitere ehrenamtliche Aufgaben wahr. Wenn der Jubilar nun auch mit seinen 83 Jahren etwas kürzer tritt, bleibt er immer noch ein beispielhaftes Vorbild für Vereinstreue und Vereinsleidenschaft.

Heute noch für den Verein da

Auch die Liste seiner Ehrungen ist lang. Bereits 1971 wurde er mit der silbernen Vereinsnadel ausgezeichnet. Durch seine Verdienste um den Sport und seine ehrenamtlichen überregionalen Tätigkeiten im Pfälzer Sportbund wurde er Ehrenmitglied des TVH und bekam eine Auszeichnung für 25 Jahre Prüfertätigkeit für das Sportabzeichen des Sportbundes Pfalz. Günther Reicherts aktives Leben als Sportler und Funktionär geschah immer in enger Zusammenarbeit mit seiner Frau Helga, die selbst Ehrenmitglied des TVH ist und darüber hinaus auch schon 2011 die Ehrennadel des Pfälzer Turnerbundes erhalten hat. Gemeinsam gehört das Jubelpaar außerdem zu den ganz wichtigen passionierten Vereinsmitgliedern, die jahrzehntelang auch ungezählte ehrenamtliche Dienste in der Gastronomie des größten Hauensteiner Vereins geleistet haben.

Nicht nur Turnen war für Günter Reichert wichtig, auch Handball und Fußball. Er war bis ins hohe Alter als Schiedsrichter unermüdlich und bekleidete dieses Amt fast ein halbes Jahrhundert lang. 2013 erhielt er den DFB-Ehrenamtspreis und 2015 den Ehrenbrief des Landkreises. Seitens der Ortsgemeinde Hauenstein erhielt der Vorzeige- und Beispielsportler bereits im Jahr 1999 die Ehrenmedaille in Gold. Auch heute noch sind Helga und Günther Reichert für den Verein und den Sport da, wenn sie gebraucht werden.