Ob Spielsachen, Sportgeräte oder Einrichtungsgegenstände: Beim Umzug der Kita St. Elisabeth in Hauenstein musste das gesamte Inventar aus der Elisabethenstraße in den neugebauten Kindergarten „Queichpiraten“ in der Marienstraße transportiert werden. Mit angepackt haben nicht nur die Erzieher, sondern auch die Eltern der Kinder.

Es ist Freitagmittag in der Elisabethenstraße in Hauenstein: Rund 30 Erzieher und Eltern sind zum Helfen da, denn der Umzug des Kindergartens St. Elisabeth steht bevor. Von Spielsachen über Matratzen bis hin zum bemalten Gartenzaun muss alles in Transporter und Autos geladen werden, um am neuen Standort der Einrichtung in der Marienstraße wieder entladen zu werden.

„Der Umzug ist schon länger geplant gewesen, hat sich aber immer wieder verschoben, weil es auf dem Bau Probleme gab“, berichtet Ortsbürgermeister Michael Zimmermann. Umso erfreulicher sei es, dass die Kinder nun ihre neue Kita erobern können. Denn diese ist nicht nur doppelt so groß wie der alte Kindergarten, sondern bietet auch eine große Außenfläche, auf der die jungen Entdecker zukünftig spielen und toben können. Noch wird an der Fertigstellung des Geländes gearbeitet, Zimmermann hofft aber darauf, dass es im Mai so weit ist.

Wohlfühlatmosphäre spürbar

Angekommen in der neuen Kita „Queichpiraten“ herrscht noch etwas Chaos – so, wie es eben bei einem Umzug der Fall ist. Die freundliche Umgebung, die Kitaleiterin Kerstin Braun als „Wohlfühlatmosphäre“ bezeichnet, lässt sich dem Gebäude allerdings direkt beim Betreten anmerken. Farblich sind die Wände sehr schlicht gehalten. An den Wänden dominiert ein Weiß, das zum hellen Holzfußboden passt. Die großen Fenster sorgen für mit Tageslicht durchflutete Zimmer. „Durch die Kinder wird die Kita von selbst bunt“, erklärt Braun das Konzept.

Erste Eindrücke von den neuen Räumen haben die Kinder bereits durch eine kleine Erkundungstour erhalten. „Es war sehr aufregend in den letzten Wochen, und die Vorfreude des Teams ist dann auch auf die Kinder übergegangen“, erzählt Braun. Die durften sich bei ihrem Besuch schon einmal mit den Räumlichkeiten vertraut machen. Insgesamt gibt es sechs Gruppenräume, zu denen jeweils ein Themenraum, ein Schlafraum und ein Sanitärbereich gehören. Zusätzlich können in der neuen Kita auch Kinder ab einem Jahr betreut werden. „Da gibt es extrem großen Bedarf, wir sind eigentlich schon wieder voll“, sagt Ortsbürgermeister Zimmermann.

Ein Schmuckstück, auf das die Hauensteiner stolz sein können

Neben den Gruppenräumen gibt es für die zukünftigen „Queichpiraten“ eine geräumige Sporthalle, eine voll ausgestattete Kinderküche und ein Bällebad. Die Themenräume sollen nach und nach den Wünschen der Kinder angepasst werden. Zu Beginn sollen die sich aber erst einmal an ihre neue Umgebung gewöhnen, sagt Braun.

Von den neuen Räumlichkeiten begeistert sind ebenfalls die Eltern. „Wir freuen uns sehr darüber, dass es endlich los geht“, erzählt Susanne Kupper, deren Tochter und Sohn die Kita besuchen. Es sei etwas Besonderes, eine neue Kita zu bekommen, was die Eltern sehr zu schätzen wüssten. Für Kupper war es deshalb selbstverständlich, beim Arbeitseinsatz mitzuhelfen. Ähnlich sieht es David Seibel. „Es ist ein Schmuckstück, auf das man als Hauensteiner stolz sein kann“, erklärt der Vater. Er freue sich besonders auf die Fertigstellung der Außenanlage.

Teiloffenes Konzept geplant

Wenn es Corona zulässt, will die Kita mit einem teiloffenen Konzept arbeiten, berichtet Braun. Das bedeute, dass jedes Kind eine eigene Stammgruppe hat, in der es sich zuordnen und heimisch fühlen kann. Gleichzeitig können sich die Kinder im ganzen Haus frei bewegen, um so auch mit den restlichen Gruppen in Kontakt zu kommen. „Wir hoffen, dass wir das Konzept bald so umsetzen können, wie es das Haus uns anbietet“, sagt Braun. Zunächst sei aufgrund der Corona-Pandemie aber noch Vorsicht geboten.