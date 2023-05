Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es sieht so aus, als ob die Idee eines Waldkindergartens, die vor fünf Jahren noch scheiterte, jetzt zum Tragen kommt. In der Hettersbach soll diese naturverbundene Einrichtung entstehen, nicht als städtischer, sondern als Kreis-Waldkindergarten. Der Stadtrat stimmte dem Vorhaben am Montag „grundsätzlich“ zu

Der Rat stellte einstimmig die Änderung des Bebauungsplans zu einem „Sondergebiet Waldpädagogik“ in Aussicht. Als Antragsteller tragen die Waldritter Südwestpfalz die