Als es am Samstag um 13 Uhr auf der Rennwiese zu regnen begann, richteten sich bange Blicke gen Himmel. Wird ausgerechnet der Jubiläumsrenntag, der an die 200-jährige Geschichte der Pferderennen in Zweibrücken erinnert, zum „Reenfescht“? Die Sorgen waren unbegründet. Später präsentierte sich der Himmel weiß-blau.

Weiß-blau, das passt zu den bayerischen Anfängen der Zweibrücker Pferderennen. Das erste, das durch schriftliche Überlieferungen nachweisbar ist, wurde am