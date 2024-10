Die Bücherei im katholischen Pfarrzentrum in Trulben feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Im Laufe der Zeit hat sie viele Veränderungen erlebt, zuletzt durch den Tod des langjährigen Leiters. Nun öffnet die Bücherei mit neuem Team wieder ihre Türen.

Die Bücherei im katholischen Pfarrzentrum in Trulben feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Die Ursprünge gehen auf das Jahr 1924 zurück, als die Mitglieder des örtlichen Borromäusvereins die ersten Beiträge an den Zentralverein entrichteten und damit den Grundstein für die Bücherei legten. Eine Urkunde, die im Pfarrzentrum in der Hauptstraße 17a hängt, belegt dies.

Im Jahr 2020 musste die Bücherei wegen der Coronapandemie schließen. Hinzu kam die schwere Erkrankung und der Tod des langjährigen Büchereileiters Franz Hornung. Dorothea Dezember, seine bisherige Mitarbeiterin, übernahm vorübergehend die Leitung. Nach einem Aufruf im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und im Wendelinusboten der Großpfarrei Trulben bildete sich ein neues Büchereiteam. Neben Dezember gehören diesem Team Corina Wafzig aus Trulben und Tanja Schantz aus Vinningen an. Im Mai 2022 öffnete die Bücherei mit neuen Öffnungszeiten: dienstags von 18 bis 19.30 Uhr und mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr.

Urkunde ist einziger Nachweis für Jubiläum

Laut Corina Wafzig ist die Urkunde des Borromäusvereins der einzige Nachweis für das 100-jährige Bestehen. In der Chronik „Trulben – Zentraler Ort der Hackmesserseite“ von Hans-Joachim Kölsch-Brauch aus dem Jahr 1995 gibt es kaum Aufzeichnungen zur Büchereigeschichte. Wafzig erinnert sich an ihre Kindheit, als sie im alten Schwesternhaus ihre ersten Bücher auslieh. Dieses wurde 1983 abgerissen, nachdem das neue Pfarrzentrum 1984 bezogen und 1985 eingeweiht wurde. Norbert Adrian, der als junger Mann zur Bücherei stieß, erwähnte oft „Schwester Caritas“, die diözesanweit für das Büchereiwesen zuständig war. Adrian sorgte rechtzeitig für eine nahtlose Fortführung des Büchereibetriebs und fand in Franz Hornung seinen Nachfolger.

Die Lesung des ehemaligen RHEINPFALZ-Redakteurs Rolf Schlicher im Mai 2022 markierte nicht nur die Wiedereröffnung, sondern auch den Beginn neuer öffentlich wirksamer Angebote der Bücherei. Das heutige Leitungsteam möchte die Bücherei mit einem festen Stamm von 75 Lesern zu einem Kommunikationszentrum entwickeln. Wafzig betont: „Kirche muss vor Ort präsent und für die Menschen da sein. Dies wollen wir mit unserer Katholischen Öffentlichen Bücherei mit einem breiten Sortiment an Büchern und anderen Medien vor Ort praktizieren.“ Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld freut sich über das Jubiläum: „Eine Gemeinde, die in ihrem Ort eine funktionierende Büchereieinrichtung hat, kann sich glücklich schätzen. Es handelt sich bei ihr nicht um eine Bildungseinrichtung. Vielmehr leistet sie kulturelle Arbeit.“

Jubiläumsfeier

Die Jubiläumsfeierlichkeiten finden im katholischen Pfarrzentrum, Hauptstraße 17a, Trulben, am Samstag, 2. November, von 17 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 3. November, von 13 bis 17 Uhr statt. Die Kirchengemeinde St. Stephanus und das Büchereiteam laden zu einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen ein. An beiden Tagen können Gewinne aus der Geburtstagstombola abgeholt werden.