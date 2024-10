Fast ein Jahr nach der Sprengung des Geldautomaten öffnet die Vinninger Zweigstelle der Sparkasse Südwestpfalz erstmals wieder ihre Türen für die Kunden.

Die umfassenden Renovierungsarbeiten wurden rechtzeitig vor dem Weltspartag abgeschlossen. Wie die Sparkasse Südwestpfalz mitteilt, freut sich Geschäftsstellenleiter David Scherer mit seinem Team, die Kunden wieder in der Filiale in der Vinninger Hauptstraße begrüßen zu dürfen. „Wir laden unsere Kunden herzlich ein, am Montag ab 9 Uhr mit uns bei einem Gläschen Sekt die Wiedereröffnung zu feiern“, erklärt Scherer. „Es ist schön, dass die Zeit des Provisoriums nun vorbei ist und wir endlich wieder vor Ort für unsere Kunden da sein können.“

Im Zuge der Baumaßnahmen wurden die Sicherheitsvorkehrungen um den Geldausgabeautomaten nochmals erhöht. Der Automat befindet sich nun in einem Kubus, der in den Nachtstunden durch einen Rollladen geschützt ist. Der Selbstbedienungsbereich ist, wie bei allen anderen Geschäftsstellen, täglich in der Zeit zwischen 6 und 23 Uhr zugänglich.

Am 9. November 2023 hatten bislang Unbekannte gegen 4 Uhr den Geldautomaten der Sparkassenfiliale in der Vinninger Hauptstraße gesprengt. Die Sparkasse gab den Schaden mit 160.000 Euro an. Die Täter sind bislang nicht gefasst worden.